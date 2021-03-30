По статистике, в республике в прошлом году 38 человек получили электротравмы различной степени тяжести, из них 16 случаев оказались со смертельным исходом.

Травмы получили граждане различного возраста, среди них – 7 несовершеннолетних. Причинами детского травматизма стали игры на заброшенных территориях, где сохранились трансформаторные подстанции, приближение из любопытства на недопустимое расстояние к высоковольтным линиям, даже хищение имущества на трансформаторных подстанциях. Так что, уважаемые родители, напоминаем о необходимости профилактических бесед с детьми о недопустимости подобного.

Несчастные случаи зафиксированы как в быту, так и на производстве, причем даже с работниками, имеющими соответствующую квалификацию, – электромонтерами, электрослесарями и электромонтажниками. Основной причиной данных происшествий послужило игнорирование элементарных правил: не проверили отключение напряжения перед выполнением работ, проводили очистку электрооборудования от пыли, тем самым спровоцировав короткое замыкание, приступили к работе без индивидуальных средств защиты.

Среди часто встречающихся случаев – проведение различного рода работ в охранной зоне высоковольтных линий, обрыв проводов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, касание неизолированных проводов, находящихся под напряжением. Зафиксированы несчастные случаи на рыбалке, когда касание удочкой провода под высоковольтной линией привело к гибели людей.

Как видим, электричество несет не только благо, но приводит и к трагическим последствиям. Районная энергогазинспекция напоминает о соблюдении всех необходимых правил при работе с электричеством как в быту, так и на производстве, а также о соблюдении сроков проведения электрических испытаний средств защиты.

Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА