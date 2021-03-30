Важный старт: сегодня праздник первой борозды отметили на Будакошелевщине

В этом году, как и в прошлом, знаковое мероприятие прошло на земле ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Хозяйства района уже приступили к весенне-полевым работам – вносят минеральные удобрения и органику, вспахивают и культивируют поля.

Но земля подоспела, и пришло время ярового сева. Тем более, что в нынешнем году погода диктует свои условия, и посевную необходимо провести в сжатые сроки и без потерь.

На это нацелил собравшихся руководителей хозяйств, агрономов, механизаторов и всех, от кого зависит ход посевной кампании, глава района Анатолий Гапоник.

Обращаясь к участникам мероприятия, Анатолий Генрикович отметил, что проведение праздника первой борозды в Буда-Кошелевском районе является доброй традицией. «Именно сегодня закладывается фундамент будущего урожая. И только при жестком соблюдении всех технологических процессов мы сможем получить достойный урожай. Сегодня я хочу пожелать всем успеха в этом нелегком деле, достойного заработка нашим механизаторам, чтобы наша техника нас не подвела, и мы смогли завершить посевную в оптимальные сроки», – отметил руководитель района.

Да, действительно, успех посевной зависит от многих факторов: от того, как подготовили технику, обеспечили необходимый запас удобрений, топлива, определили фронт работ для каждого участника ответственной кампании и создали необходимые условия для напряженного труда каждому механизатору, вышедшему в поле.

Мощная техника выстроилась в ряд, готовая «ринуться в бой», тут же собрались и те, кто будет управлять ею в эти весенние дни.

Перед тем как по весеннему полю пошли мощные тракторы с посевными агрегатами, первую «символическую» борозду провели исконно народным методом – плугом, а первые зернышки посеяли вручную.

Чтобы посевная была удачной, отец Александр произнес молитву, освятил присутствующих и технику.

Глава района Анатолий Гапоник дал старт посевной, механизаторы завели моторы и отправились в поле.

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» предстоит посеять 1372 га ранних яровых, из них 350 га овса. Именно севом овса аграрии займутся в эти дни. К слову, яровой клин района в этом сезоне составляет почти 10 000 га, включая зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.