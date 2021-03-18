Сегодня в Кривском сельисполкоме состоялось заседание рабочей группы райисполкома по организации профилактической работы с гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни и комиссии по содействию занятости населения.

Участие в заседании приняли председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения при Буда-Кошелевском райисполкоме, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель прокурора Антон Бобылев, начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, начальник РОЧС Сергей Халдай, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева и субъекты профилактики.

Как отметила Наталья Киселева, главная цель членов рабочей группы и комиссии по содействию занятости – оказать помощь гражданам, решившим встать на путь исправления. Для этого первым делом им необходимо избавиться от алкогольной зависимости и официально трудоустроиться.

В ходе заседания субъекты профилактики и члены комиссии попытались разобраться в жизненной ситуации каждого из двенадцати рассматриваемых. Тем же, кто изъявил желание завязать с пьянкой и устроиться на работу, были предложены варианты трудоустройства и выданы ходатайства в сельхозорганизации, расположенные на территории Кривского сельсовета.

К слову, в ходе встречи, большое внимание было уделено теме пожарной безопасности. Ведь, как показывает практика, именно граждане группы риска из-за своей халатности и пренебрежения элементарными мерами безопасности становятся жертвами огненной стихии.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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