Весело, с блинами, с родными и друзьями Масленицу встретили и Зиму провели!

Сегодня на площади Буда-Кошелева прошло массовое масленичное гуляние.

К празднику готовились с самого утра – оборудовали площадки, украшали главную сцену, сооружали костер с чучелом Зимы. А блинов испекли видимо-невидимо: и сладких, и соленых, с вареньем, творогом, мясом и грибочками.

Ну, обо всем по порядку.

Целый масленичный городок соорудили учреждения образования и культуры города и района. Здесь можно было и блинов отведать, и в лотерею поиграть, и будущее свое узнать.

Неподалеку развернулись спортивные игрища. Испытать свои силы можно было в поднятии гири, на скорость слепить снеговика, поучаствовать в эстафете.

В центре по традиции установили масленичный столб. Не один силач попробовал достать до сапога с заветным номерком, дающим право поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить приз. А призы были самые разные – даже мешок с зерном или картошкой можно было выиграть. К слову, Никита Кириленко трижды дотянулся до сапога, даже две представительницы прекрасного пола изъявили желание поучаствовать. Но самое интересное было потом, когда борьба развернулась за главный приз – живого поросенка. В итоге, его обладателем стал Егор Буткеев из Буда-Кошелева.

В торговых палатках также можно было приобрести продукцию на любой вкус.

На главной сцене проходило главное действо – театрализованное представление «На пороге – Масленица». Сказочные герои вместе со зрителями и в сковородные игры играли, хоровод водили, валенок бросали, да и в свисте посоперничали.

Наступил кульминационный момент – подожгли чучело Зимы. Но праздник на этом не закончился. Народное гуляние продолжилось выступлением артистов и творческих коллективов. Хорошее настроение горожанам и гостям дарили Андрей Батаев, Ольга Демина, вокальное трио Шарибовского сельского клуба и вокальный коллектив «Купава» районного дома культуры.

У всех участников, жителей и гостей было отличное настроение. Не верите? Смотрите сами.