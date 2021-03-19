Вечером 19 марта в память о всех жертвах Хатыни, о всех сожжённых деревнях и тысячах погибших семей, активисты БРСМ провели республиканскую патриотическую акцию «Мы помним» на Кургане Славы в г. Буда-Кошелево.

Из 170 свечей молодежь Будакошелевщины выложила слова «В памяти вечно…». Минутой молчания участники почтили память тех, кто прошел дорогами войны, погиб от рук гитлеровских карателей.

22 марта в Беларуси – День памяти жертв Хатыни. Накануне – 21 марта – пройдёт всебелорусская молитва в память о всех сожжённых деревнях и тысячах погибших семей. На территорию мемориального комплекса «Хатынь» приедут сотни гостей. А 22 марта здесь пройдёт возложение цветов.