«Индивидуальный предприниматель (заказчик) заключил с самозанятым лицом гражданско-правовой договор на оказание услуг. Кто обязан уплатить обязательные страховые взносы в ФСЗН?»



– В соответствии с законодательством Республики Беларусь работодатель обязан уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (бюджет фонда) за граждан – физических лиц, с которыми заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, в размерах, сроки и порядке, предусмотренных законодательством.

Индивидуальный предприниматель, заключивший гражданско-правовой договор с самозанятым лицом, относится к числу работодателей и обязан начислить и уплатить обязательные страховые взносы с суммы вознаграждения по гражданско-правовому договору, но не выше пятикратной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются взносы.

Работодателям необходимо помнить, что подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6.07.2005 г. №314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по гражданско-правовым договорам, обязаны заключать с ними указанные договоры в письменной форме и определять в качестве одного из условий обязательство заказчика – юридического лица или индивидуального предпринимателя, предоставляющего работу гражданам по гражданско-правовым договорам, по уплате за них в установленном порядке взносов в бюджет фонда, – прокомментировали в Фонде социальной защиты населения.