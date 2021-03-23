Какую отчетность нужно сдать в Фонд индивидуальному предпринимателю, который уплачивает взносы за себя?

Индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы, самозанятые и иные физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, должны заполнить и представить в районный отдел Фонда по месту постановки на учет документ персонифицированного учета – форму ПУ-3 «Индивидуальные сведения» за 2020 год. В форме указываются периоды неосуществления и осуществления деятельности в 2020 году, а также суммы взносов, уплаченные за периоды осуществления деятельности. На основании формы ПУ-3 данные сведения заносятся в индивидуальный лицевой счет человека. При выходе на пенсию накопленные за время трудовой, в т.ч. предпринимательской деятельности, сведения выдаются назначающим её органам для определения страхового стажа и размера пенсии.

Важно учитывать, что в страховой стаж будут включаться только те периоды, за которые уплачивались взносы. Месяц засчитывается в страховой стаж, если взносы уплачены из суммы не ниже минимальной заработной платы.

То есть, если ИП подаст форму ПУ-3 и в ней укажет, что полмесяца деятельность не осуществлял, а полмесяца — осуществлял и заплатил, соответственно, половину из необходимых 35% от минимальной заработной платы, то и в страховой стаж засчитается только 15 дней. Чтобы заработать право на трудовую пенсию по возрасту, нужно платить взносы не менее действующего минимума (минимально необходимый страховой стаж в 2021 году – 18 лет, к 2025 году – 20 лет).

Минимальной зарплата – это нижняя граница для уплаты взносов, но не предельная. ИП, заинтересованным в будущей пенсии стоит задуматься над тем, что при уплате 35% из минимальной зарплаты, размер пенсии будет соответствующим. Будут взносы уплачиваться в бóльшем размере, и пенсия будет больше. Сумму дохода, в этом случае, ИП вправе определять самостоятельно.

В какие сроки нужно подать форму ПУ-3?

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и самозанятые лица должны представлять форму ПУ-3 один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Обращаем внимание, срок за 2020 год – не позднее 31 марта 2021 года, т.е. истекает в скором времени.

Если в установленный срок форма ПУ-3 не будет представлена,

не будет вовремя сформирован страховой стаж для будущей пенсии. Без формы ПУ-3 органы Фонда не будут располагать информацией, в какие периоды в году деятельность осуществлялась, в какие – нет. Это может повлечь задолженность по уплате взносов, которая будет взыскиваться с ИП.

Кроме того, за непредставление в установленный срок формы ПУ-3 предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до 20-ти базовых величин.

Как заполнить и подать форму ПУ-3?

Программу для заполнения формы ПУ-3 «Ввод ДПУ» можно получить в районном отделе Фонда по месту постановки на учет, либо скачать на сайте Фонда в разделе «Программное обеспечение» (адрес сайта: ssf.gov.by) или на корпоративном портале Фонда (адрес портала: portal2.ssf.gov.by) , бесплатно.

А также, на сайте Фонда имеется путеводитель для индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и путеводитель для самозанятого лица с примерами заполнения форм ПУ-3.

Форма ПУ-3 представляется в районный отдел Фонда по месту постановки на учет. Если имеется электронная цифровая подпись и атрибутный сертификат Фонда, форма ПУ-3 подается дистанционно через личный кабинет на корпоративном портале Фонда или через программу «Ввод ДПУ». Информация о получении электронной цифровой подписи имеется на сайте Национального центра электронных услуг (адрес сайта: nces.by/pki/kak—polichit—ecp).

Консультации по заполнению и представлению формы ПУ-3 можно получить в Гомельском областном управлении Фонда, его районных отделах или в консультационно-аналитическом отделе в

г. Минске. Контактные телефоны указаны на сайте Фонда в разделе «Контакты».