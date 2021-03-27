Восстановим вместе: сегодня на Будакошелевщине проходит областной субботник.

Средства от субботника будут направлены на реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка» на месте базирования партизанского отряда «Большевик» под Гомелем.

Все, кто свято чтит память о Великой Отечественной войне, принимают сегодня участие в субботнике на рабочих местах либо занимаются работами по благоустройству.

В райцентре с утра кипит работа на городских улицах Прищепы, Ленина, 50 лет Октября, Совхозная, 21-й Партсъезд, Головачева, Ломоносова, Лавриновича. Руководство района, представители трудовых коллективов, общественность, жители вышли на улицы, чтобы после затяжной зимы провести генеральную уборку города.

На сельских территориях работники предприятий и организаций сжигают мусор, убирают минисвалки, придорожные и лесополосы, вырубают кустарниковую растительность. Наводится порядок на воинских захоронениях и гражданских кладбищах, на подведомственных территориях.

К слову, работы по благоустройству на Будакошелевщине начались еще 15 марта, в рамках объявленного месячника, который продлится до 16 апреля.

Денежные средства, заработанные на субботнике, будут направлены на реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка», а также на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны и в установленном порядке будут перечислены на отдельный текущий счет райисполкома №ВY74AKBB36424096800373100000, открытый в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», УНП 400041635, БИК банка – АКВВВY2X.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ, Ольги Черняковой и из архивов РУП «Белоруснефть-Особино», профсоюзов и Широковского, Чеботовичского, Морозовичского и Гусевицкого сельских исполнительных комитетов.