Вручение аттестатов в школах Беларуси, как планируется, пройдет 10 июня, ЦТ начнется с 16 июня. Такие даты назвал сегодня министр образования Игорь Карпенко в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С.Выготского на встрече с представителями педагогической общественности региона, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в этом году повторят прошлогоднюю практику, когда у выпускников после получения школьных аттестатов было время на дополнительные занятия для подготовки к ЦТ. «В этом году дней будет чуть меньше. 10 июня планируем закончить учебный год и вручить аттестаты. 16 июня уже начнется централизованное тестирование», — уточнил министр.

Руководитель ведомства отметил, что завершается корректировка цифр приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Планируется, что информация будет к 1 апреля. «Корректировка идет в пользу технологических, технических, химико-биологических, медицинских, IT-специальностей — то есть тех, которые сегодня более востребованы на рынке труда», — пояснил Игорь Карпенко.

Он обратил внимание: начала работать новая схема определения содержания образования. «Сегодня заказчиками кадров определены отраслевые министерства, ведомства, работодатели, которые должны представить системе образования профессиональный стандарт, каким они видят специалиста. На основании этого стандарта мы разрабатываем образовательный стандарт, учебный план, программы. И, соответственно, выступаем в роли подрядчика, который готовит кадры с учетом практикоориентированности», — рассказал Игорь Карпенко. По его словам, эта работа должна идти в тесном взаимодействии всех заинтересованных.

Новый подход реализуется и в системе заказа кадров, напомнил министр. «Министерство экономики определяет в целом тенденции экономического развития, перспективы. Министерство труда и социальной защиты анализирует рынок труда, миграционные процессы внутри страны, из-за пределов страны, демографическую ситуацию», — отметил он.

Проведут в этом году и анализ по цифрам приема на платное образование — учтут потребности специалистов по тому или иному направлению.