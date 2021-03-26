Сергей Лозко, директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»:

– Совсем скоро, в первых числах апреля, в республике стартует акция «Неделя леса», активное участие в которой, по традиции, принимают не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, молодежь. Главная цель акции – привлечение внимания к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением. Да и весь нынешний год в лесной отрасли проходит под знаком Года лесных культур, он должен стать переломным в вопросах лесовосстановления. В частности, речь идет о повышении качества создания лесных культур.

Не случайно перед нашим учреждением, равно и другими лесхозами области, являющимися составной частью экономики лесохозяйственного комплекса республики, стоят следующие основные задачи – вырастить высокопродуктивный лес и поставить его на деревообрабатывающие предприятия страны. В лесном хозяйстве, в отличие от других сфер производства цикл выращивания очень длительный, взять ту же сосну – чтобы вырастить качественное сырье необходимо порядка 100 лет. Поэтому господдержка для нас важна. Например, помощь от государства мы получаем в виде техники. Уже сегодня в своем арсенале имеем современную отечественную технику – 3 харвестера, 3 форвардера, 8 автомобилей МАЗ. Часть техники приобретена в лизинг, примечательно, что и ремонт, сервисное обслуживание осуществляется отечественными организациями. В нынешнем году получим более 3 млн. рублей инвестиций, благодаря этому в текущем году планируем завершить полностью обновление автопарка. Хорошая техника, внедрение новых производственных процессов позволяет постоянно увеличить объем производства, при этом, соблюдая рентабельность. В прошлом году наше предприятие сработало с экспортной выручкой 200 тыс. долларов США. Полученную прибыль направили на строительство питомника, ремонт конторы Буда-Кошелевского лесничества. В этом году планируем реконструировать здание Чеботовичского лесничества, на будущий – Наспенского, благоустройство базы и погрузочной площадки.