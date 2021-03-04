Анализ результатов деятельности по выполнению Директивы показал, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наметился ряд положительных изменений. Вместе с тем в отдельных сферах продолжают иметь место проблемы, которые требуют особого внимания.

В рассмотрении данного вопроса приняли участие заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко, начальник отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрий Галкин, а также члены координационного совещания и субъекты профилактики. Вел совещание прокурор района Андрей Комаров.

– Следует отметить, что действие Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» направлено прежде всего на укрепление общественной безопасности и дисциплины, обеспечение здоровых и безопасных условий труда граждан, укрепление правопорядка и порядка трудовой дисциплины, пожарной безопасности и безопасности движения и эксплуатации транспорта. Согласно ее положениям, содействовать обеспечению безопасных и комфортных условий проживания населения должна системная работа государственных органов. Проведенной прокуратурой района проверкой деятельности субъектов профилактики по выполнению требований Директивы №1 установлен ряд нарушений и недостатков при ее организации и проведении, снижающих ее эффективность, – подчеркнул прокурор района Андрей Комаров.

Более подробно на анализе работы органов по выполнению требований Директивы №1 остановился заместитель прокурора района Антон Бобылев, акцентировав внимание на вопросах охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. Так, допущен рост числа тяжело травмированных с 0 до 2. К слову, все несчастные случаи произошли по причине несоблюдения требований по охране труда со стороны работников.

Подробно докладчик остановился на вопросах обеспечения пожарной безопасности. Так на территории района в 2020-м году зарегистрирован рост пожаров (с 43 в 2019-м до 60 в 2020-м году), в которых погибло 3 человека. Детально была проанализирована работа смотровых комиссий. В числе негативных аспектов её работы отмечены: отсутствие представителей учреждений здравоохранения и специалистов Госэнергогазнадзора при посещении домовладений, в актах не были указаны конкретные сроки устранения недочетов с обязательными контрольными проверками. Помимо этого, большинство пожаров и возгораний в прошлом году произошли в банях и хозпостройках, состоянию которых комиссии в ходе осмотров не уделили должного внимания.

Ряд вопросов возник и к работе одного из основополагающих субъектов профилактики пожаров РОЧС в части непринятия своевременных мер к началу административного процесса и вынесения представлений и предписаний.

Вместе с тем, в минувшем году на территории района произошло снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с 19 в аналогичном периоде 2019 года до 16, в которых погибло 5 (5) человек, 14 (19) получили ранения различной степени тяжести. Фактически по всем показателям, характеризующим состояние аварийности, кроме смерти в ДТП, где показатель сохранился, зафиксировано снижение. Немаловажную роль в этом сыграло принятие в 2019 году прокуратурой района мер прокурорского реагирования по результатам проверки деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения райисполкома. В настоящее время деятельность комиссии кардинально изменилась, что требует положительной оценки.

Между тем, проведенная прокуратурой района проверка исполнения ОГАИ ОВД райисполкома полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения и эффективности принимаемых мер по профилактике нарушений Правил дорожного движения, выявила недостатки в части реализации запланированных мероприятий и их выполнения. Так, должным образом не обеспечен контроль за своевременным устранением нарушений, указанных в предписаниях ОГАИ, в связи с чем снижается эффективность воздействия.

Подводя итог координационного совещания, заместитель прокурора области Владимир Тарасенко отметил, что жизнь человека – важная составляющая развития государства. Поэтому каждый субъект профилактики в силу возможностей и компетенции должен нести ответственность за выполнение своих обязанностей. Кроме того, данная работа должна вестись в тесном взаимодействии всех заинтересованных служб, исключая формализм.

– Работа должна быть не для «галочки». Если выявили нарушения, должны обязательно проверить их устранение. Все усилия должны быть максимально направлены на упреждение и устранение причин, способствующих гибели и травматизму людей от внешних причин – только так мы сможем сохранить человеческую жизнь и здоровье, снизить печальную статистику. При этом нужно задействовать все возможные ресурсы и рычаги воздействия, – резюмировал Владимир Анатольевич.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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