15 марта в пять часов утра поступило сообщение о пожаре автомобиля в деревне Уза. В результате пожара повреждён моторный отсек легкового автомобиля «Citroen Evasion», 1997 г.в. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В этот же день, двумя часами позже, в ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в строении жилого дома в деревне Старая Гусевица. В результате пожара огнем уничтожены постельные принадлежности, повреждено имущество в жилом помещении. При проведении разведки в доме звеном ГДЗС на кровати в жилой комнате обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1934 года рождения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

— чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Ваша безопасность — в ваших руках!