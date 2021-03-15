13 марта в спортивном зале Дворца культуры в Коммунаре районным ФСК «Урожай» при спонсорской поддержке РУП «Белоруснефть-Особино» проведены финальные игры районного турнира по мини-футболу Памяти первого директора Гомельской бройлерной птицефабрики Валентина Кирилловича Климкова. В течение двух недель в вечернее время 6 команд боролись за право быть лучшей. По результатам игр третье место заняла команда СШ №1 г. Буда-Кошелево, второе место — команда МФК «Уваровичи», победителями по праву стали спортсмены команды РУП «Белоруснефть-Особино».