Диалоговая площадка на тему: «Роль семьи в современном обществе и жизни каждого ребенка» прошла сегодня в картинной галерее им. Е.Е.Моисеенко.

Спикерами на диалоговой площадке выступили: начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, начальник отдела ЗАГС Ирина Левкович, главный врач ЦРБ Жанна Евтухова, делегат VI Всебелорусского собрания директор Коммунаровской средней школы Михаил Борисевич.

Приглашенными гостями стали: настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы а.г. Глазовка протоиерей Сергий Коржовник, педагог-психолог Уваровичской средней школы, заместитель директора по основной деятельности социально-педагогического центра Александр Кириленко, директор районного центра коррекционно-развивабщего обучения и реабилитации Юлия Балахонова.

Какова роль семьи в современном обществе и жизни каждого ребенка? С какими проблемами сталкиваются семьи? Какая, а главное, кем работа ведется для их преодоления? — эти и многие другие вопросы обсудили собравшиеся.