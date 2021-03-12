Председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко в рамках ежегодной республиканской акции «Наш животновод» побывала на МТФ 1 «Центр» КСУП «Кривск», где ознакомилась с условиями труда и отдыха работников и отметила лучших животноводов.

В начале встречи Елена Михайловна поздравила работников животноводческой отрасли с прошедшими праздниками и пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и хороших результатов в работе.

Профсоюзный лидер пообщалась с коллективом фермы, обсудила волнующие вопросы и ознакомилась с условиями труда.

Еще одним хорошим поводом собраться вместе стало подведение итогов акции «Наш животновод». Так, с начала текущего года на ферме лучшие результаты по надоям и привесам показали оператор машинного доения Наталья Кокошенко и животновод Николай Дворак. В адрес передовиков производства звучали слова благодарности за их нелегкий и в то же время такой необходимый труд. Также им были вручены памятные подарки от профсоюза работников АПК.

Елена Степаненко подчеркнула, что достижение высоких показателей, зависит именно от тех, кто добросовестно относится к своей работе, вкладывает в нее свой опыт и силы и, конечно же, предан выбранному делу. Также она выразила уверенность в том, что в следующий приезд на ферму, благодарностями и подарками за труд будут отмечены и другие работники, которые покажут достойные результаты.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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