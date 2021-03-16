В рамках первого этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия в общежитии учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж».

Главной целью мероприятий было обучение правильным действиям в различных чрезвычайных ситуациях.

Начиналось мероприятие с профилактической беседы «Секрет безопасности». Участники активно отгадывали появляющиеся силуэты предметов, рассказывали, как они связаны с безопасностью. В ходе диалога ребятам рассказали о цене людской беспечности, о том, как не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций в быту, как избежать трагических последствий и как сохранить свою жизнь, если ей что-то угрожает.

А затем ребята смогли посоревноваться и показать свои знания в области безопасности жизнедеятельности. Молодежь, как известно, народ веселый, творческий и креативный, поэтому с азартом участвовали в викторинах, конкурсах и отвечали на вопросы, подготовленные работниками отдела, а также знакомились с мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом», за что были награждены обучающими буклетами «День безопасности. Внимание всем!».

В завершение мероприятий присутствующим был продемонстрирован видеофильм о правилах безопасности «Внимание всем!» и «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях».