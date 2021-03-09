Праздник традиционно проходит перед Великим постом. Масленицу называют Сырной, или Мясопустной неделей. Все традиции существуют для того, чтобы прогнать зиму и приготовиться к весне.

Блины – основное угощение и символ праздника. Их пекут каждый день, но больше всего с четверга по воскресенье. Готовят в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляют пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.

Каждый день масленичной недели раньше имел свое название и обычаи. Понедельник – «Встреча». Заканчивали постройку снежных гор, качелей, сооружали чучело зимы, которое насаживали на кол и возили по улицам. В этот день начинали печь блины, первый отдавали малоимущим и на помин усопших. Вторник – «Заигрыши». Многие масленичные обряды связаны со сватовством. Во второй день недели проводили смотрины. Если они складывались удачно, то сразу после Пасхи игралась свадьба. Среда – «Лакомка», отличалась столом со множеством блюд. Зять приходил к теще на блины. У каждой хозяйки был особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Четверг – «Разгул». Люди катались на санях, устраивали кулачные бои за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры и прыгали через огонь. Главным действием в четверг был штурм и дальнейший захват снежного городка. Пятница – «Тещины вечерки». В этот день с ответным визитом теща приходила в гости к зятю.

Суббота – «Золовкины посиделки». Молодые невестки приглашали к себе золовок и других родственников мужа. Воскресенье – «Прощеный день»: просят прощения у родных и знакомых за нанесенные за год обиды. Кульминация Масленицы — сжигание на костре соломенного чучела, олице­творяющего уходящую зиму. Вечером поминали усопших и ходили на кладбище.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста, который считали днем очищения от греха и отказа от скоромной пищи. Обязательным было посещение бани, мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

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