При несоблюдении нехитрых требований правил пользования газом в быту при эксплуатации газовых котлов, плит данное оборудование легко превращается из помощников в источник опасности. Многие граждане не знают и о существовании «Правил пользования газом в быту», а эта неосведомленность иногда приводит к трагическим последствиям.

Вот только несколько наглядных примеров несчастных случаев, произошедших с гражданами при пользовании газом в быту. В апреле прошлого года жительница г. Хойники, находясь в одноквартирном жилом доме, попыталась разжечь котел. Произошла загазованность топки, затем последовал хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате проживающая в доме гражданка получила термические ожоги рук и лица.

6 октября в СТ «Искра-Ракова» Воложинского района Минской области владелец дачного дома, самовольно заменив газовый баллон, готовил пищу на плите. На некоторое время оставил ее без присмотра, а вернувшись на кухню, увидел горящую штору. Попытался самостоятельно потушить возгорание, но при этом на нем самом загорелась верхняя одежда. В результате горе-повар получил термические ожоги головы и рук.

26 октября к трагическим последствиям привело использование газового оборудования жителем н.п. Загоровское Молодечненского района Минской области. В жилом доме при розжиге газовой плиты произошел взрыв, разрушивший летнюю кухню. Сам хозяин дома получил телесные повреждения, впоследствии повлекшие смерть.

Уважаемые жители, помните: в случае неисправности газового оборудования и возникновения вопросов, связанных с использованием природного и сжиженного газа в быту, проведением технического обслуживания газоиспользующего оборудования, необходимо обращаться в сервисную службу специализированной организации по телефонам, указанным в договорах на газоснабжение и техническое обслуживание.

Виталий Мяленков, инспектор Госэнергогазинспекции