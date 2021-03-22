22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь. Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек.

Как развивались события

22 марта утром немецкая автоколонна, в которой ехал шеф-командир первой роты капитан полиции Ганс Вельке, попала в партизанскую засаду отряда «Мститель» недалеко от деревни Хатынь. Ганс Вельке был убит.

Во второй половине дня каратели окружили деревню с целью осуществить «принцип общего коллективного наказания» за возможную помощь сельчан партизанам.

За годы оккупации на территории Беларуси:

проведено более 140 крупных карательных операций,

более 9 тыс. населенных пунктов разрушено и сожжено,

более 2 млн человек погибли от рук оккупантов.

188 деревень уже не смогли возродиться.

Источник: по данным из открытых источников.

Белта