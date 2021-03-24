Столичная милиция владеет данными о появлении в интернете призывов к участию горожан в несанкционированных акциях 25 марта и заявляет о готовности обеспечить порядок в столице. А также призывает минчан воздержаться от участия в подобных акциях, заявил сегодня журналистам начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.

«При изучении информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся в различных Telegram-каналах призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы, — сказал Михаил Гриб. — Основная цель провокаторов — дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции». По его словам, велик риск провокаций со стороны организаторов и активных участников таких акций, что ставит под угрозу безопасность окружающих.

ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания порядка.

«Невыполнение законных требований сотрудников милиции при исполнении ими своих служебных обязанностей влечет ответственность. Административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но и за призывы к ним», — добавил начальник ГУВД Мингорисполкома.

Он также напомнил, что с 1 марта этого года вступил в силу обновленный КоАП, согласно которому увеличены размеры штрафов, сроки административных арестов, добавлен новый вид наказания в виде общественных работ. Ответственность ужесточена за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и призывы к ним, оскорбление должностных лиц, неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей, использование и изготовление запрещенных флагов, плакатов, символов, различных эмблем, блокирование дорог и создание аварийной обстановки. Статья 23.34 из обновленного КоАП исчезла, теперь это статья 24.23.

«Хочу отдельно предупредить, что согласно обновленному кодексу за участие в таких акциях несовершеннолетних предусмотрен штраф для родителей до 30 базовых величин», — подчеркнул глава столичной милиции и обратился к родителям с просьбой предостеречь своих детей от участия в несогласованных акциях.