Так уж сложилось, что мы, мужчины, чаще всего дарим цветы своим женщинам в связи с каким-нибудь поводом: день рождения, 8 Марта или когда просим прощения. А наши вторые половинки, складывается впечатление, привыкли к такому раскладу и уже не ждут букетов, комплиментов просто так.

В канун Международного женского дня «Авангард» решил провести социальный эксперимент. Мы купили тюльпаны и пошли гулять по городу с одной целью: узнать, как отреагируют женщины на цветы и комплименты от незнакомого мужчины. На всё про всё нам потребовалось один час времени и двадцать красивых тюльпанов.

Мы подходили к женщинам и дарили по одному цветку, говоря при этом теплые слова. Стоит отметить, что две женщины отказались брать цветы «просто так» от незнакомца. А все остальные… Никакие слова не передадут то, как менялось выражение лица, загорались глаза, появлялась улыбка. Некоторые удивлялись так, что первое время не могли ничего сказать. И каждая отмечала, что получать цветы от мужчин всегда очень приятно, особенно без повода.

Женщины делают этот мир прекрасным и красивым. И нам, мужчинам, нужно как можно чаще благодарить их за это.

Дарите женщинам цветы! Это делает их счастливее.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич