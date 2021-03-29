На территории Буда-Кошелевского района в 2020 году на постоянной основе проводились мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия.

В результате проведенных мероприятий, гражданами добровольно было сдано 5 единиц незарегистрированного оружия, 89 боеприпасов к гладкоствольному оружию и 1 боеприпас к оружию с нарезным стволом. Изъято 48 боеприпасов хранившихся незаконно и 5 единиц незарегистрированного оружия.

За незаконные действия в отношении гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему к административной ответственности привлечено 8 граждан.

По фактам незаконных действий в отношении огнестрельного оружия с нарезным стволом и боеприпасов к нему, возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст. 295 УК Республики Беларусь.

Добровольная сдача незарегистрированного оружия, хранившегося у граждан, служит основанием для освобождения от уголовной и административной ответственности.

Начальник ОВД Виталий Юрьевич Подзерун напоминает, что лица, совершившие незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов, подлежат как административной ответственность по ст. 24.46 КоАП Республики Беларусь (штраф до 30 базовых величин) так и уголовной ответственность по ст.295 УК Республики Беларусь (вплоть до лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества).

Добровольная сдача незарегистрированного оружия, хранившегося у граждан, служит основанием для освобождения их от уголовной и административной ответственности.