Ежегодно 1 апреля в мире отмечается Международный день птиц. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности пернатых на планете.

День птиц отмечают с 1906 г. Дата праздника выбрана не случайно: в это время с зимовок возвращаются перелетные птицы. В нашей стране открывают сезон грачи, следом прилетают дикие гуси, утки, журавли, чайки. В апреле возвращаются дрозды, зарянки, зеленушки, зяблики, вьюрки, овсянки.

Птицы являются наиболее распространенной и многочисленной группой позвоночных животных, населяющей все экосистемы планеты. Именно птицы играют одну из наиболее важных ролей не только в природе, но и в жизни людей.

Орнитофауна Беларуси представлена 329 видами, что в 2 раза превышает число видов млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных вместе взятых. За последние десятилетия численность популяций некоторых из них значительно выросла. В то же время с территории Беларуси исчезла популяция редкой степной птицы – дрофы, перестали гнездиться соколы-сапсаны.

Для сохранения диких животных редкие и вымирающие виды заносятся в Красную книгу. В настоящее время в Красную книгу Республики Беларусь включен 71 вид птиц.

Места обитания птиц — это уникальные экосистемы, в которых кроме пернатых существует множество видов животных, насекомых, растений. Даже защищая прежде всего редких птиц, как правило, внесенных в Красную книгу, мы тем самым сохраняем и многие другие виды.

В Гомельской области в окрестностях г. Турова во время сезонных миграций на отдых останавливаются миллионы перелетных птиц, а многие из них гнездятся здесь. Для их сохранения на берегу Припяти была создана особо-охраняемая природная территория – заказник «Туровский луг».

Всего в Гомельской области передано под охрану 68 мест обитания 27 видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Сред них черный аист, серый журавль, большой и малый подорлики, филин и др.

В Беларуси птиц защищают республиканские природоохранные законодательные акты и международные документы: Рамсарская, Боннская и Бернская конвенции, к которым наша страна присоединилась в 1999, 2003 и 2013 гг. соответственно, а также Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц. Все эти документы направлены на сохранение биоразнообразия путем охраны мест обитания и контроля использования популяций водоплавающих птиц, в том числе, охоты.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за самовольное изъятие или уничтожение птиц, их гнезд и яиц, а также среды обитания птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. При этом, помимо штрафа виновному лицу необходимо будет возместить вред, причиненный окружающей среде.