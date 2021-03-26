Приглашаем всех небезразличных жителей района внести свой посильный вклад в реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка»

Областной субботник пройдет в Гомельском регионе завтра, 27 марта. Денежные средства, заработанные на субботнике, направят на реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка» на месте базирования партизанского отряда «Большевик» под Гомелем. В этом году отмечается 80-летие со дня создания отряда.

Проект предполагает развертывание музейной экспозиции и площадки для проведения исторических реконструкций, посвященных партизанскому движению. В перспективе объект может стать своеобразным учебно-методическим центром.

Партизанский отряд «Большевик» появился на территории региона в августе 1941 года во время оборонительных боев за Гомель. Его бойцы организовывали диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях. Вместе с частями Красной армии они участвовали в освободительной операции «Багратион». Ежегодно на месте дислокации отряда встречаются представители разных поколений. В душевной атмосфере они вспоминают прошлое, благодарят за Победу и мирное небо над головой.