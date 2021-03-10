На минувшей неделе заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская провела мониторинг первичных профсоюзных организаций Будакошелевщины.

Жанна Григорьевна при участии председателя районного объединения профсоюзов Татьяной Бурнышевой ознакомилась с работой самой многочисленной первичной профсоюзной организации района РУП «Белоруснефть-Особино».

В ходе мониторинга Жанна Гатальская делала акцент на вопросах профсоюзного членства, выполнение коллективного договора, помощи членам профсоюза в период пандемии, оздоровлении и других.

В рамках мониторинга профсоюзные лидеры также побывали в СУП «Андреевка», где рассмотрели работу неосвобожденного председателя первичной профсоюзной организации Людмилы Медведевой, ведение документации, согласно номенклатуре дел, и выполнение положений коллективного договора.

Подводя итоги мониторинга, Жанна Григорьевна с положительной стороны отметила работу профсоюзных первичек: несмотря на определенные финансовые сложности, связанные с уплатой профсоюзных взносов в СУП «Андреевка», члены профсоюза не остаются без внимания, а их права и гарантии соблюдаются.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой