Никита Майсейчик из Барановичей в этом сентябре собирается в школу на первый в своей жизни звонок. Ему 7 лет, он не ходит. Причина тому – сложное заболевание: рахишизис поясничного отдела позвоночника. Чтобы вступить в ряды первоклашек, мальчику необходима коляска активного типа, т.е. модель, которой можно легко управлять и передвигаться без посторонней помощи.

Все эти годы родители Никиты искали решение проблемы, обращались и в заграничные клиники. Но зарубежные специалисты высказывали мнение, что поставить Никиту на ноги не представляется возможным.

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь Никите в приобретении для него кресла-коляски для детей с ДЦП «Авангард TEEN» стоимостью 283 000 рос. руб. (10 021 бел. руб. по курсу НБ РБ на 26.02.2021), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Никите Майсейчику:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. При помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет. BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты: + Система «Расчет» (ЕРИП), + Благотворительность, общественные объединения, + Помощь детям, взрослым, – ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА, – Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполните поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы абонент мобильного оператора life:) или МТС, пожертвование можно отправить на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Майсейчик ПРОБЕЛ сумма