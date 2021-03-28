С криком о помощи ко всем неравнодушным людям обращается семья Анисимовых: у их дочери Евы страшный диагноз «глиома зрительного нерва».

В 3 месяца у малышки появились первые симптомы болезни: плохо держала голову, не переворачивалась на животик, тремор глаза. В пять месяцев ребенок уже перенес операцию в РНПЦ неврологии и нейрохирургии г. Минска. По словам врача, операция прошла хорошо. Спустя 10 дней девочку отправили в больницу по месту жительства. Однако по факту после лечения в центре Ева оказалась в Гомеле с ковидом, сильным токсикозом, высокой температурой, пролежнем и некрозом на коже, невидящая, потеря массы тела составляла 30%. Ее ждала операция по пересадке кожи, реанимация, кормление через зонд.

Конечно, надеялись, что худшее осталось позади, но вскоре у дочурки начались судороги. Как показало МРТ, опухоль выросла снова. Врачи уверяют, что она неоперабельна, причем в силу возраста ребенку противопоказана химиотерапия. С февраля малышка находится дома, принимает купирующие и обезболивающие препараты.

Чтобы спасти своего ребенка, родители начали поиски зарубежных клиник и получили положительный ответ. Их готовы принять в швейцарской клинике, цена жизни – 500 000 евро. Помогите Евочке обрести этот шанс на жизнь!

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 300 г. Гомель, ул. Фрунзе, 6А, БИК AKBBBY2X, УНП 100325912.

Транзитный счет (IBAN) BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000.

Белорусские рубли – BY10 AKBB 3134 0000 0058 0007 0000.

Доллары США – BY92 AKBB 3134 1000 0030 6007 0000.

Евро – BY44 AKBB 3134 2000 0026 7007 0000.

Российские рубли – BY92 AKBB 3134 3000 0024 1007 0000.

Счета открыты на имя папы Анисимова Романа Владимировича.

Назначение платежа: для сбора денежных средств на лечение Анисимовой Евы Романовны.

Карта Беларусбанк (BY) 6711770016150646, срок действия до 01/24, оформлена на Анисимова Романа Владимировича.

Карта БПС-сбербанк (EUR) 4602570170935122, срок действия до 02/23 ANISIMAU RAMAN (папа)

Карта СБЕРБАНК РФ (EUR) 4817760257820310, срок действия до 08/22, оформлена на Анисимова Романа Владимировича

Пополнить баланс МТС +375292701212

Анисимов Роман Владимирович, 246004, г. Гомель, проспект Космонавтов, д. 23, кв. 25, моб. тел. +375291156614 (папа), anisimov_roman_21@mail.ru