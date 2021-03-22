У 9-летнего Альберта Крышаловича из Гродно сложная форма ДЦП и 4-я степень утраты здоровья.
Сейчас ему нужны специализированные ходунки-опоры. Именно в этой модели есть дополнительные необходимые для мальчика функции. В первую очередь это фиксатор грудной клетки, который поможет удерживаться ребенку без посторонней помощи. Вместе с тем эта модель регулируется по высоте и будет актуальна еще многие годы, а в летнее время сможет заменить коляску. Устройство легко разбирается и складывается, что тоже важно. Такое приспособление значительно облегчит жизнь Альберту и его родителям. Но, к сожалению, приобрести его самостоятельно семья мальчика не имеет возможности.
Стоимость ходунков-опор НМР-КА 4200 L – 5163,50 бел. рублей. Это непосильная сумма для Крышаловичей.
Поддержать ребенка вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Альберту Крышаловичу:
1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. При помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/
2. Банковский благотворительный счет. Гродненское обл-управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет. BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».
3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
В случае возникновения проблем с поиском услуги выполните поиск по УНП: 591029371.
4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, пожертвование можно отправить на номер 553 SMS-сообщение вида:
1222 <Фамилия ребенка> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Крышалович ПРОБЕЛ сумма