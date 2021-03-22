У 9-летнего Альберта Крышаловича из Гродно сложная форма ДЦП и 4-я степень утраты здоровья.

Сейчас ему нужны специализированные ходунки-опоры. Именно в этой модели есть дополнительные необходимые для мальчика функции. В первую очередь это фиксатор грудной клетки, который поможет удерживаться ребенку без посторонней помощи. Вместе с тем эта модель регулируется по высоте и будет актуальна еще многие годы, а в летнее время сможет заменить коляску. Устройство легко разбирается и складывается, что тоже важно. Такое приспособление значительно облегчит жизнь Альберту и его родителям. Но, к сожалению, приобрести его самостоятельно семья мальчика не имеет возможности.

Стоимость ходунков-опор НМР-КА 4200 L – 5163,50 бел. рублей. Это непосильная сумма для Крышаловичей.

Поддержать ребенка вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Альберту Крышаловичу:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. При помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское обл-управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет. BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполните поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, пожертвование можно отправить на номер 553 SMS-сообщение вида:

1222 <Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Крышалович ПРОБЕЛ сумма