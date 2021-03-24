С 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях, согласно которого повышены штрафы и срок административного ареста за несанкционированные акции.

Какие меры административного воздействия предусмотрены за участие в уличных акциях, прокомментировал «Авангарду» прокурор района Андрей Комаров:

– Согласно новой редакции Кодекса ужесточена ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (статья 24.23. КоАП): значительно повысились размеры штрафов и сроки административного ареста. Поэтому прежде чем пойти на какое-либо массовое мероприятие – митинг, уличное шествие, демонстрацию, пикетирование, следует убедиться, что их проведение согласовано с местным органом власти. Если местный орган власти (райисполком) не давал согласия, то такое мероприятие считается несанкционированным. Участие в нем рассматривается как административное правонарушение. Настоятельно рекомендуем не принимать в нем участие, ведь помимо привлечения к административной ответственности, участие в таких мероприятиях создает реальную угрозу для жизни и здоровья участвующих в нем лиц.

Игнорирование порядка проведения массового мероприятия, или публичные призывы к его организации наказываются штрафом до ста базовых величин. При привлечении по этой статье повторно гражданина смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, или на 5800 рублей. Если подобные действия совершаются за вознаграждение, за них предусмотрен штраф в размере от 30 до 200 базовых.

Организатора массового мероприятия (юридическое лицо), если оно сопровождалось выплатой участникам материального вознаграждения, ждет штраф, который может достигать 500 базовых величин.

Максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то есть одно правонарушение, по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное в течение года участие грозит от 15 до 30 суток. Еще одно изменение: раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение. Теперь такая мера из КоАП исключена. При этом ввели новый вид административного взыскания – общественные работы.

Следует также отметить, что организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также участие в них, квалифицируются по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

– Как видим, меры довольны серьезные, поэтому призываю наших граждан не откликаться на сомнительные призывы об участии в массовых мероприятиях, размещаемые в Интернете, на различных экстремистских телеграм-каналах, чатах и сетях, – отметил Андрей Олегович, – органами прокуратуры неоднократно разъяснялось гражданам о действующем законодательстве, которое регламентирует проведение массовых мероприятий, и об ответственности, предусмотренной в законе за нарушение этих требований.

Также прокурор района обратил особое внимание родителей на недопустимость вовлечения в такую противоправную деятельность несовершеннолетних. При участии в незаконных массовых мероприятиях существует реальная угроза для их жизни и здоровья. Для взрослых статьей 19.4 нового КоАП предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в участие в незаконном массовом мероприятии в виде штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.