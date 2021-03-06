Многие мужчины ломают голову над тем, что подарить своей супруге, маме, бабушке, женщинам-коллегам. А виновницы торжества с нетерпением ждут поздравлений. Мы поинтересовались у милых дам о самом запомнившемся восьмимартовском подарке. Может быть, эти воспоминания помогут определиться с оригинальной идеей тем, кто еще только думает, что подарить своей половинке?

Светлана АВСЯННИКОВА:

– Больше всего запомнилось, как года 3-4 назад мои мужчины в этот день разбудили меня в 6 утра и подарили огромный букет красивых желтых тюльпанов. Это просто незабываемо! Кроме того, я знала, что у нас в городе такие не продаются, а значит, они либо заранее позаботились, либо ездили за цветами в Гомель, чтобы с утра пораньше мне их преподнести. От этого мне было еще приятнее. Конечно, внимание важно не только в этот день, а ежедневно и круглый год.

Марина Джумова:

– Больше всего мне запоминаются подарки от моей дочери Валерии. Обычно это рисунки, на которых изображена наша семья. А как-то раз на 8 Марта она подарила мне ангелочка, которого собственноручно сделала из пластилина и бумаги. «Мама, это ты – мой ангел-хранитель», – сказал тогда ребенок. И на душе стало так тепло… Это самые трогательные подарки в моей жизни. На это 8 Марта жду очередной рисунок или поделку от неё и, конечно, букет цветов от мужа.

Яна Демиденко:

– Лучший подарок для меня на 8 Марта – это, конечно, цветы. Много-много цветов. Супруг мои предпочтения знает и в прошлом году подарил мне двести роз. Это было так прекрасно! Сказать, что я была удивлена – это ничего не сказать.

Наталья Маслик:

– На весенний праздник обычно выпадает классика – цветы, украшения, бытовая техника, сертификаты, сладости. Но вот один случай мне особенно запомнился. Когда я работала в цветочном магазине, парень заказал у нас для своей девушки огромную корзину тюльпанов, 300 штук. Вложил в нее помолвочное кольцо и отправился делать предложение. А девушка ему отказала. Надо было видеть его лицо, когда он зашел к нам, чтобы рассказать об этом.

Ирина ШУТОВА

Фото Аллы ЯКУШЕВИЧ