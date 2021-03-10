С наступлением теплых дней создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей кишечных инфекций в окружающей среде, пищевых продуктах, воде.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение  происходит через пищу, воду, контактно-бытовым путем. Источником инфекции являются больные люди или бактерионосители (у которых отсутствуют симптомы заболевания,  но они выделяют возбудителей в окружающую среду). Чаще всего первые клинические признаки заболевания наблюдаются в ближайшие 4-48 часов (боль в области живота, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры, диарея, а в тяжелых случаях выраженная интоксикация и обезвоживание). Особенно подвержены заражению пожилые люди, дети, лица с ослабленной иммунной системой.

Чтобы предохранить себя от ОКИ, необходимо:

  • соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета, после прихода с улицы;
  • перед употреблением в пищу тщательно мыть овощи, фрукты, мясо и т.д.;
  • следовать рекомендованной технологии приготовления пищи;
  • соблюдать температурный режим и сроки хранения продуктов в холодильнике, не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре в течение более двух часов, держать отдельно приготовлен­ные мясо и рыбу от продуктов, не подвергающихся термической обработке;
  • не покупать продукты у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли, где не могут предъявить сертификат качества;
  • обращать внимание на сроки годности продуктов;
  • нельзя переносить и держать в одной упаковке сырые продукты и те, которые не будут подвергаться термической обработке (сырое мясо, колбасы, масло, сыры, творог);
  • оберегать про­дукты от мух и грызунов, поддерживать в жилище должную чистоту и порядок.

 ГУ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии»