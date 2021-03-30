

За 2020 год на территории района произошло 16 пожаров и возгораний в природных экосистемах, что на 10 % меньше чем за аналогичный период 2019 года (17 пожаров и возгораний в 2019 году), из них: травы и кустарника– 13 (2019 год – 7, увеличение на 90%); леса – 0 (2, снижение на 2 пожара); торфа – 3 (8, снижение в 3 раза).

С целью установления единого порядка по предупреждению таких пожаров состоялся брифинг районных служб, таких как: РОЧС, РОВД, отдел землеустройства райисполкома, инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» и центр гигиены и эпидемиологии.

В ходе беседы представителям служб были заданы следующие вопросы:

Какая мера административной ответственности грозит, если произошел пожар по вине отдыхающих и нанесен ущерб лесу?

Любой пожар в экосистеме потенциально чреват крупным ущербом. Сухая и ветреная погода может привести к распространению огня на большую площадь. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение (если принято данное решение) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.



Можно ли выжигать сухую растительность в частных подворьях?

Выжигать сухую растительность на корню строго запрещено. За подобные действия существует серьезное наказание. Согласно статье 16.40 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Кроме того, разведение костров в запрещенных местах также предусматривает административную ответственность.



Как влияют травяные палы, сжигание растительных остатков и выжигание стерни на экосистемы?

— От сжигания сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями. Процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа, сгорает кислород. На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы, гнёзда птиц и др.

При сжигании растительных отходов нередко в костер попадают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, отходы упаковки, в результате чего происходит загрязнение атмосферного воздуха различными токсичными, в том числе канцерогенными, веществами. Данные вещества могут являться причиной развития рака легких и других заболеваний.

Дым, образующийся при таком сжигании особенно опасен для детей, людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания. Иногда безобидная попытка избавиться от мусора приводит к пожарам, порче имущества и гибели людей.

Кроме того, лица, допустившие незаконное повреждение, выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков, обязаны возместить причиненный окружающей среде вред, размер возмещения которого определен Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде». Сумма вреда, в зависимости от вида земель, на которых проведен выжигание, может доходить до 200 базовых величин за 1 га.



Какая административная ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования земли и требований по ее охране?

Каждый земельный участок имеет своего землепользователя, землевладельца, который обязан его эффективно использовать и благоустраивать. Однако не все понимают и знают о своих обязанностях, не знают об ответственности, которая сегодня, на уровне административной, предусмотрена за неисполнение или ненадлежащее исполнение правомочий. Так, в соответствии со статьей 16.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за неиспользование земельного участка в течение срока, установленного законодательными актами, предусмотрено наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до 50 базовых величин.

Отдел землеустройства райисполкома наделен полномочиями на выдачу предписаний об устранении вышеуказанных нарушений. И после этого, тот или иной клочок земли, который долгое время был без должной заботы и внимания, вновь обретает «хозяина», а вместе с ним порядок и заботу.



Вот на текущий момент в районе происходит очень много палов травы, как проводятся проверки по установлению виновных лиц?

Сотрудниками РОВД проводятся розыскные мероприятия, опрашиваются очевидцы, население, кто сообщил, при возможности снимаются видео с камер видеонаблюдении.



Какие могут быть приняты меры за нарушение санитарного состояния земель?

Служба госсаннадзора в обязательном порядке оценивает содержание территорий населенных пунктов и объектов надзора. Обращается внимание на размещение твердых бытовых и растительных отходов на территориях, прилегающих к домовладениям, что также может вызвать распространение пожаров. За неудовлетворительное содержание территорий предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем и пожароопасными предметами! Ваша безопасность и безопасность окружающей среды в Ваших руках!