Недавно наткнулась на замечательную цитату Льва Толстого. «Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши, – говорил он. – А не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит». Есть у меня для вас подходящая история.

Во мне живут два человека: первый не может отказать, второй может. Три года назад, когда дочка притащила в дом полудохлого котенка (спасибо «добрым» людям, предусмотрительно подбросившим его нам под забор), как раз дежурил первый.

И понеслось. Ветлечебницы, аптеки, уколы, примочки, оборванные обои, поцарапанная мебель и… вездесущая шерсть: на одежде, в тарелке. Лучше бы ему быть сфинксом. Это не кот, а проклятие. Вылечили насморк – ему свернуло шею, вылечили шею – он оглох. Лучше бы ему быть немым, потому что голос у него прескверный.

В итоге мы имеем глухого, длинношерстного, одноглазого (последствия схватки с соседским котом) питомца. Изюминкой на торте стал лишай и подкожные клещи (оказывается, есть и такое). Красавчик еще тот. Диагноз поставили в ветлечебнице. Но после мутной истории с удалением ноги у меня есть все основания не очень-то доверять частным здравницам. Дело в том, что год назад кто-то, видимо, прокатил нашего кота на капоте. Он начал прихрамывать на заднюю ногу, и мы, естественно, показали его врачам. Те собрали чуть ли не консилиум, по итогу предложив ногу ампутировать. Уж и не знаю, что на сей счет подумал кот, но дочка перспективой заиметь трехногого питомца не вдохновилась. Тогда врачи предложили заменить ампутацию операцией. В какой-то момент вся эта свистопляска вокруг кота мне порядком поднадоела и я решила поставить в ней точку. «Операция отменяется. Жил глухим, проживет и колченогим. Пропитание ему добывать не нужно, сидит на полном довольствии», – сказала, как отрезала, я. И, знаете, как в воду смотрела: через три месяца от хромоты не осталось и следа.

Так и живем. Я стоически переношу вынужденное соседство (ну не альтруист я). Дочка кота любит. Она – добряк, каких мало. И по Толстому выходит, хорошим человеком она растет (коль такое чудище любит).

P.S.

Кот, конечно, не понимает своего счастья. Но на то он и кот. Что с него возьмешь? Беда в том, что многим Homo sapiens недоступно это понимание.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ