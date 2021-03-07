Я все реже заглядываю в завтра – научилась ограничиваться сегодняшним утром, вечером. Жадно вглядываться в будущее – прерогатива уже наших детей. У нас же времени все меньше. А хочется все успеть: наговориться, насмотреться, насмеяться и намолчаться. Чем взрослей становишься, тем лучше это понимаешь. И с сожалением смотришь на тех, кто может себе позволить потратить полдня впустую. Не объяснишь – все равно не поймут. Пока.

Даже погодой не интересуюсь – полюбила всякую: и знойные летние дни, и промозглое ноябрьское утро, и снег, и дождь. Потому что погоду не выбирают, повлиять на ее течение мы так и не научились. Единственное, что могу себе позволить выбрать, так это книгу или платье.

Уже не хочется быть крутой, не страшно показаться немодной. Я научилась принимать себя, свой возраст и свое несовершенство. Хочется просто спать по ночам, быть здоровой и быть собой. Свершилось: к пятому десятку у меня наконец получилось отрастить немножко мозга.

Я уже не машу шашкой по любому поводу. Каждой ситуации даю время отлежаться хотя бы до утра. И, знаете, работает. Не зря говорят: утро вечера мудренее.

Я не придумываю людям качества, которых нет, – меньше разочарований. Меня уже не так трогают человеческое предательство, алчность и подлость. Но все больше удивляет проявление доброты. И я по-прежнему плачу в цирке, на концертах и спектаклях. От переизбытка чувств, от восторга и восхищения перед человеческим талантом и силой духа.

Я люблю праздники, но уже давно отношусь к ним ровно. Воспринимаю их, скорее, опосредованно, через детей. Кстати, об этом очень хорошее четверостишие я нашла у Самуила Маршака, того самого, что про рассеянного с улицы Бассейной написал. Думаю, он не будет против, если я процитирую его: «Мы любим в детстве получать подарки, / А в зрелости мы учимся дарить, / Глазами детскими смотреть на праздник яркий / И больше слушать, меньше говорить».

И ведь как здорово он подметил? Откуда эта проницательность у людей? Пожалуй, более точно мои ощущения и не выразить.

А вообще, в качестве необходимых атрибутов праздника признаю только хорошую компанию и такое же настроение. А подарки? Предпочитаю дарить сама, в том числе себе. Обычно в семье у нас происходит примерно так: со словами «дорогой, посмотри, какое красивое платье ты мне подарил» я демонстрирую мужу обновку. «Это так неромантично», – скажет кто-то. И, возможно, будет прав. Но нам так нравится. Нас это устраивает. В общем, каждому свое. Мы не празднуем День влюбленных, не отмечали 15-летие совместной жизни – во-первых, забыли, а во-вторых, и не собирались. Напомнила мама. У супруга на этот счет есть версия, которую он опрометчиво мне озвучил: «Мама помнит, потому что в этот день семья наконец-то избавилась от тебя».

Заинтриговал. Он, конечно, пошутил. Надеюсь, пошутил. А, впрочем, уже какая разница? Чай, не глупый от своего счастья бегать?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ