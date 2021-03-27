У дворовых котов, как известно, век короткий, особенно если живут они при дороге. Наш прожил славную, яркую жизнь, закончив ее ровно две недели назад под колесами неизвестного автолюбителя. Как внезапно появился в нашей жизни, так же и вышел из нее.

Случилось это в субботу. На все выходные дом накрыло волной печали. Поплакали. Дочка – во весь голос, сын – украдкой. Это их первые переживания смерти дорогого существа, первые потери. Острые, горькие и безвозвратные. Погоревали, успокоились и стали жить дальше. Время быстро залечило детские раны.

Не скажу, что мне его не хватает, особенно когда вижу следы от когтей на мебели и свежевыкрашенных стенах. Я, можно сказать, только жить начинаю. А, может, я просто больше люблю собак? Но вот на 7-й день дочка стала вести себя подозрительно: встает по будильнику, переодевается после школы, убирая вещи в шкаф, записалась на секцию по легкой атлетике. А однажды, вернувшись с работы, мы застаем ее на кухне за мытьем… холодильника. Я насторожилась. Уж не заболела ли? Потрогала лоб – всё в норме. И тут я решила, что потеря любимого питомца сделала ее взрослее. Этакий интенсив-курс. Вот теперь мы заживем, обрадовалась я. Без кота, да с такой помощницей! В общем, нафантазировала себе невесть что. Как выяснилось, опрометчиво. За семейным ужином дочурка объявила, что готова впустить в свое сердце нового кота – у нас с мужем резко пропал аппетит.

Я, зная ее настойчивость, что-то подобное ожидала. Правда, не думала, что дело дойдет до холодильника. Холодильник – это все-таки слишком. Даже для меня. Вот что значит сила мотивации. И тут мне стало интересно, на какие подвиги она готова пойти ради получения желаемого? И не будет ли слишком безнравственным с моей стороны воспользоваться преждевременной кончиной нашего кота ради формирования у его хозяйки такого полезного качества, как чтение? В нашей семье я на амплуа домашнего манипулятора. Есть подозрение, что работает только это. Все взрослые члены нашей семьи читают, но личный пример на юную поросль не действует. Последние десять лет наблюдений дают мне право так говорить. Значит, будем манипулировать-мотивировать. Потому что чтение учит думать, анализировать, независимо мыслить, изучать, а не принимать за чистую монету любые гадости или обещания сладкой жизни. Потому что книги – это знание, а знание – это сила.

И да поможет нам кот!

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ