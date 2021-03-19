Курение — это привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для легких.

Все курильщики знают о влиянии курения на организм человека, но, тем не менее, продолжают курить, мотивируя это тем, что это их жизнь и они вправе ей распоряжаться, как им хочется. Большинство из них знает, что курение отнимет у них 10-15 лет жизни, а последние годы жизни могут быть мучительными из-за рака легких или рака гортани, но, ведь это будет не скоро, а сейчас они пока еще полны сил и надеются, что это их не затронет.

В табачном дыме содержится более 4000 химических соединений, из них более 40 особо опасны, так как вызывают рак, а также несколько сотен ядов: никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота. 76 металлов имеется в табачном дыме, включая никель, кадмий, мышьяк, хром и свинец. Известно, что мышьяк, хром и их соединения достоверно вызывают развитие рака у людей. В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка сигарет в день- это около 500 рентген облучения за год.

Легкие курильщика со стажем — черная, гниющая масса. После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд. Никотин вызывает спазм сосудов, отсюда нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких сосудов делает кожу увядающей. Вред курения еще и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма. Во всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как от героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но коварство его в том, что это происходит незаметно и относительно длительно.

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, хронический бронхит, болезни сердечно-сосудистой системы. Уже давно доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев. Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 15 лет своей жизни.

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 — инфарктом миокарда, в 10 раз — язвой желудка и в 30 раз — раком легких.

Курение причина трети всех смертей от злокачественных заболеваний, опухолей. Если вы ежедневно выкуриваете более 10 сигарет, то тем самым в 24 раза повышаете вероятность заболеть раком легкого.

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень, легкие и кожа.

Для женщины курение особенно вредно, так при первой затяжке першит в горле, увеличивается частота сердечных сокращений, появляется противный привкус во рту, появляется кашель, головокружение, тошнота и возможна рвота. Все это проявление защитных реакций организма. Но курильщица, которая следует «новой моде» активно подавляет защитные функции организма и продолжает делать затяжки. С каждой новой затяжкой организм сдается и получает отравление, защитные реакции угасают, и курильщица не чувствует дискомфорта. С каждой новой пачкой, курильщица все больше подсаживается на никотин. Молодая девушка не может не замечать, что у неё появляется кашель (особенно по утрам), появляется осиплость голоса, запах изо рта, кожа становится дряблой, желтеют зубы и вообще девушка выглядит старше своих сверстниц. Тем не менее, она продолжает курить, хотя и пытается уменьшить вред от курения, переходя на легкие и «женские» (тонкие) сигареты. Но никотиновая зависимость уже сформирована, и организм начинает требовать свою дозу никотина, и девушке приходится вместо одной обычной пачки выкуривать 2 «женских» пачки, чтобы получить свою дозу никотина. Табачные компании это уже давно знали, поэтому они и пошли на такой шаг, и выпустили мнимые безвредные сигареты, хотя вред оказывается даже больше и доход от продажи тоже. Грамотные рекламные компании заставляют курильщиц поверить, что это менее вредно, хотя это всё обман! Многие девушки так же замечают, что сигарета снижает стресс, это еще больше делает зависимой от сигареты, курящие люди не умеют иначе бороться со стрессом. Никотин создаёт ложное представление антистрессового свойства. Он стимулирует быструю выработку в крови курильщика адреналина, а также гормона радости – эндорфина, которые дают курящему человеку на время ощущение прилива сил и бодрости. Но этот эффект длится недолго, и через полчаса человек нуждается ещё в одном допинге.

Курение — это привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для легких.

В действительности нет ничего трудного в том, чтобы бросить курить. Надо просто взять и бросить! И тогда с прекрасным самочувствием, с деньгами в кармане и с победной улыбкой на лице идти дальше по жизни, только уже без сигареты.