25 марта на стадионе СШ №1 райцентра пройдет районная спартакиада по программе летнего многоборья «Защитник Отечества». Победители районных соревнований представят Будакошелевщину в областной спартакиаде допризывной и призывной молодежи.

Стартуют соревнования в 11.00 часов. Около 80 юношей, представителей аграрно-технического колледжа, средних и базовых школ района, померяются силами в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя, подтягиванию на высокой перекладине, беге на 100м с высокого старта, метанию гранаты весом 700 г и беге на 3000 м.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: младшей возрастной группе допризывников – юноши 15-16 лет и старшей возрастной группе призывников – юноши 17-18 лет.

Победители будут определяться как в личном первенстве, так и в общекомандном.

Пожелаем всем участником воли к победе, достойных результатов и отличного настроения!