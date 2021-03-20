Сегодня свой 75-летний юбилей празднует председатель первичной ветеранской организации г.п. Уваровичи, любящая мама и заботливая бабушка, отзывчивая и мудрая женщина, человек с большой буквы – Любовь Родова.

Признаюсь, мне очень повезло лично быть знакомой с Любовью Матвеевной, жизненной энергии и энтузиазму которой можно по-доброму позавидовать. Глядя на нее, только удивляюсь: как ей удается все успевать, откуда она черпает силы? Другой бы, выйдя на заслуженный отдых, только почивал бы на лаврах и занимался домашними делами, но это не в характере нашей героини. Именно на пенсии, когда появилось больше свободного времени, она вплотную занялась поиском и увековечением утраченных имен жертв Великой Отечественной войны. Также благодаря ей были созданы клуб ветеранов – любителей народной песни «Навстречу душе» и первичная ветеранская организации в Уваровичах. Сегодня она, как никто другой, знает историю своей малой родины, бережно хранит память о своих земляках.

Любовь Матвеевна считает, что каждый день должен быть наполнен смыслом, а если еще и пользу при этом приносишь, то радость от прожитого дня только удваивается. Чтобы понять, что подтолкнуло нашу героиню всю свою сознательную жизнь заниматься сбором и систематизацией материалов о Великой Отечественной войне, нужно вернуться именно в то далекое время.

– Когда началась война, мама вместе с родственниками отца и тремя маленькими детьми на руках пешком из города Березино, что под Минском, отправились в эвакуацию, – рассказывает юбилярша. – Более трех месяцев, пройдя через ряд испытаний, они добирались до Башкирии, куда попали волей случая, сев в поезд на одном из пересыльных пунктов. По дороге умер самый младший полуторагодовалый брат Зиновий. Через полгода отца из-за близорукости комиссовали из армии. Путем неимоверных усилий родителям удалось воссоединиться вдали от родного дома. И хотя отец работал директором заготзерна, семья, как и все остальные, жила в нужде и впроголодь. Мама, отдавая свою еду троим сыновьям, от голода теряла сознание. Удалось выжить только благодаря земельному участку, который выделили многодетной семье. Я родилась в 1946 году. В раннем детстве заболела малярией. В памяти навсегда остался горький вкус лекарства, которым меня в ту пору лечили. Чтобы облегчить мое состояние, нужно было срочно менять климат, поэтому наша семья в 1949 году переехала на родину матери, в Гомель. По направлению обкома партии отца назначают председателем артели «Вперед» в Уваровичах, которые для меня навсегда стали родным домом и милым сердцу уголком. Несмотря на руководящую должность, 13 лет мы жили в съемном жилье, пока нам не выделили небольшой домик на две семьи.

По словам Любови Матвеевны, из-за когда-то пережитого голода здоровье у матери было подорвано, поэтому работать она не могла и занималась семьей. Отец же, будучи руководителем артели швейно-сапожного производства, сделал ее лидирующей в республике. Видя такие результаты, его перевели на должность директора откормочной конторы «Заготскот», которую он также вывел в передовики. Такие качества, как ответственность, желание все выполнить на сто процентов и довести начатое до конца, женщина унаследовала от отца. Уже в школе у нее начали проявляться лидерские задатки. Все предметы ей давались одинаково легко. Кроме учебы, она успевала участвовать в спортивной жизни (имеет 1-й разряд по волейболу и 3-й по баскетболу), художественной самодеятельности и общественной жизни школы и горпоселка. После 11 классов поступила в Минский государственный педагогический институт иностранных языков на переводческий факультет. Но так как две ее подруги-одноклассницы в данный вуз не были зачислены, в знак солидарности с ними и она не поехала на учебу.

Каждый день должен быть наполнен смыслом, а если еще и пользу при этом приносишь, то радость от прожитого дня только удваивается.

Трудовой путь начинала на кондитерской фабрике «Спартак», была и пионервожатой в родной школе, парикмахером, кассиром на автовокзале, инспектором отдела кадров, заместителем директора автобазы по эксплуатации транспорта. В Уваровичском городском доме культуры работала методистом, а затем директором, заочно окончив в 1986 году Могилевское культпросветучилище с красным дипломом.

На работу Любовь Родова никогда не жалела ни сил, ни времени, но семья для нее всегда была на первом месте. Видимо поэтому ее трое детей выросли достойными и хорошими людьми. К сожалению, старший сын Константин вследствие тяжелой болезни ушел из жизни в возрасте 47 лет. Дочь Клара, названная в честь любимой матери, живет в горпоселке и работает учителем начальных классов в родной школе. Именно она сегодня является главной помощницей и правой рукой Любови Матвеевны во всех начинаниях, в том числе в поисковой и научно-исследовательской деятельности. Младший сын Андрей с семьей живет в Израиле, но, несмотря на расстояние, старается как можно чаще бывать в материнском доме. Трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков – главное богатство этой сильной духом женщины.

На протяжении всей своей жизни Любовь Матвеевна собирает материалы о Великой Отечественной войне. Ей, родившейся в послевоенное время, эта тема очень близка. Ведь война коснулась ее семьи самым непосредственным образом. Через ее руки и сердце прошли судьбы многих сотен людей. Работа с архивами, бессонные ночи, переписка с родственниками погибших и пропавших без вести – всё это принесло свои плоды. Благодаря ее стараниям на базе Уваровичской средней школы открыта музейная комната «Мы этой памяти верны», где хранятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной: награды, документы, письма, фотографии и личные вещи солдат, прошедших через огненное пекло фашизма. Здесь же находится и один из редчайших и ценных экспонатов – журнал учета членов партизанского отряда «Большевик», лично переданный Любови Родовой дочерью командира отряда Петра Шкробышева. В скором времени в школе будут открыты еще две экспозиции, посвященные партизанскому движению и воинам-афганцам.

Человек неравнодушный, энергичный и целеустремленный, Любовь Матвеевна никогда не остается в стороне от чужих проблем. Для уваровчан она настоящая палочка-выручалочка, к которой можно обратиться по любому поводу и быть уверенным, что, если это в ее силах, она обязательно поможет. Ее жизнь – постоянное движение вперед. Любовь Матвеевна убеждена, что ни один человек, проливавший свою кровь в годы страшного лихолетья, не должен быть забыт. И сегодня с разных уголков бывшего Советского Союза к ней за помощью обращаются люди, которые хотят узнать о судьбе своих родственников.

Безусловно, такая общественная деятельность не может не остаться незамеченной. Любовь Родова не раз была отмечена грамотами и благодарностями различного уровня. В этом году в числе 143 представительниц прекрасной половины человечества она принимала участие в ежегодном конкурсе «Женщина года» и была отмечена в номинации «Активная гражданская позиция».

Коллектив «Авангарда» поздравляет Любовь Матвеевну с 75-летием! Крепкого вам здоровья, бодрости духа и оптимизма, осуществления намеченных планов и новых свершений! Спасибо вам за отзывчивость и неравнодушие, долгих лет жизни и всех благ!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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