На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проведен семинар-совещание с должностными лицами районных служб гражданской обороны.

На семинаре рассмотрены порядок разработки и оформления документов районными службами гражданской обороны, а также доведены новые нормативные документы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По итогам семинара-совещания разобраны проблемные вопросы и определены дальнейшие принципы и направления по разработке документов районными службами гражданской обороны.