На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Буда-Кошелевского районного отдела  по ЧС проведен семинар-совещание с должностными лицами  районных служб гражданской обороны.

На семинаре рассмотрены порядок разработки и оформления документов  районными службами  гражданской обороны, а также доведены новые нормативные документы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По итогам семинара-совещания разобраны проблемные вопросы и определены дальнейшие принципы и направления  по разработке документов районными службами гражданской обороны.

 