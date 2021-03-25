Сегодня состоялось выездное совещание с идеологическим активом и резервом идеологического актива организаций, предприятий, учреждений и организаций города и района.

С целью изучения приоритетных направлений по организации информационно-идеологического обеспечения посевной кампании 2021 года участники совещания посетили сельскохозяйственный участок №2 г. Буда-Кошелево РУП «Белоруснефть-Особино». Заместитель директора по сельскому хозяйству Николай Долич и начальник отдела идеологической работы и социального развития Юлия Слепцова познакомили собравшихся с основными направлениями деятельности сельхозпредприятия, санитарно-бытовыми условиями, созданными для работников, информационным сопровождением посевной кампании, организацией питания и др.

Во второй части совещания, которая прошла в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко, были рассмотрены такие вопросы как организация посевной кампании, трудового соревнования, создания условий труда и отдыха для работников сельхозпредприятий, проведение работы по выявлению семейного неблагополучию, совершенствование информационно-идеологической работы в сети Интернет, ее роль в развитии и укреплении единства трудового коллектива и сохранении стабильности в обществе. Также идеологический актив района заслушал информацию о деятельности общественной организации «Красный крест», ходе подписной кампании, результатах мониторинга по проведению Единых дней информирования и встреч с руководством района, работе первичных организаций ОО «БРСМ».

Подводя итоги совещания, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков заострил внимание на недопущении в работе идеологов формализма. Он подчеркнул, что минувший год для всех был непростым и ознаменован рядом событий, показавших, что народу нужно проявить единство и сплоченность в отстаивании позиций государства. И в этом особая роль отводится идеологическому активу организаций и учреждений, который, как никто на местах знает, чем живет их трудовой коллектив. Поэтому идеологическая работа в современных условиях должна постоянно совершенствоваться, обретая новые формы и методы реализации, чтобы соответствовать вызовам и духу времени. Это немаловажно, потому как она ориентирована, прежде всего, на людей, их потребности и интересы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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