Основным видом грузового и пассажирского транспорта в Беларуси являются железнодорожные магистрали. Они функционируют круглосуточно, независимо от времени года и атмосферных условий. Однако в последнее время безопасность движения поездов приобрела особое значение. Это связано с деструктивными telegram-каналами, которые призывают к блокированию железнодорожного сообщения.

Особую остроту вопросы безопасности движения поездов приобрели в связи с противоправным поведением отдельных несознательных граждан.

Как сообщил заместитель начальника отдела правопорядка и профилактики ОВД Гомельского райисполкома, майор милиции Рустам Титов, во второй половине 2020-го и в начале текущего года в районе было зафиксировано 5 случаев нарушения движения поездов. Несознательные граждане умышленно совершали противоправные действия, поддавшись влиянию деструктивных telegram-каналов, которые призывают к блокированию железнодорожного сообщения путем повреждения средств сигнализации, централизации и блокировки или замыкания рельсовой цепи. Делается это с целью создания «ложной занятости пути».

В результате данные деяния приводят к нарушению графика движения грузовых и пассажирских поездов, дезор-ганизации работы Белорусской железной дороги. Все это может вызвать серьезные аварийные последствия. Виновный в них будет привлечен к административной либо уголовной ответственности.

— Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта, квалифицируется по части 1 статьи 18.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и наказывается штрафом от двух до десяти базовых величин, — отметил Рустам Титов. — При более тяжких последствиях наступает уже уголовная ответственность по статье 309 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, в результате чего виновные лица могут быть лишены свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без него.

Сотрудники милиции призывают не поддаваться на деструктивные призывы и не совершать поступки, за которые придется отвечать по всей строгости закона. Если вам известны факты совершения противоправных действий, сообщите об этом по телефонам 51-17-71 или 102.

Источник: sozhnews.by