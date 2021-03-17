На 35-й сессии районного Совета депутатов заслушали отчет о работе райисполкома в 2020-м году.

Во вторник, 16 марта, состоялась очередная сессия райсовета. Для обсуждения и принятия решения на сессию были вынесены пять вопросов. Основным был отчёт о работе райисполкома в прошедшем году.

С докладом выступил председатель райисполкома Анатолий Гапоник, представив полный анализ деятельности районного исполнительного комитета, отметив значимые результаты и озвучив задачи на текущий год.

Также на сессии были внесены изменения в ряд ранее принятых решений.

– Для экономики Буда-Кошелевского района 2020 год был, пожалуй, не самым простым, – подчеркнул Анатолий ГАПОНИК. – Учитывая то, что основной текущий потенциал района аграрно-промышленный, основу экономики района формируют отрасли сельского хозяйства (удельный вес в выручке 58,2%) и промышленности (34,2%). Невзирая на пандемию, мы не допустили остановки экономики, продолжили поступательно развивать социальную сферу.

Агропромышленный комплекс

АПК занимает важное место в жизни района, и мы планомерно продолжаем мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной отрасли современной техникой и внедрению в нее прогрессивных технологий.

За 2020 г. в общественном секторе производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составило 177,9 млн. рублей или 105,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

Темп роста производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях сложился на уровне 94,8 %, отрасли растениеводства– 125,5%.

2020 год выдался для наших аграриев насыщенным и непростым, но вместе с тем одним из самых успешных, несмотря на холодную весну и эпидемиологические факторы. Район намолотил рекордный урожай зерна – 172 тыс. тонн, превысив намолот 2014-го года (163,6 тыс. тонн). В том числе намолочено зерна кукурузы в количестве 77,9 тысяч тонн, или 160,4% к аналогичному периоду прошлого года. Валовой сбор рапса составил 5,6 тысяч тонн, или 101,4% к аналогичному периоду прошлого года, картофеля – 18,8 тысяч тонн.

Хороший урожай зерновых и овощей собрали в нынешнем году фермерские хозяйства района. А их у нас, к слову, 54. Лучше прошлого года сработал район по заготовке кормов, что дает основания предполагать стабильное производство продукции животноводства. Для общественного поголовья скота по состоянию на 1 декабря 2020 года в районе заготовлено кормов в количестве 70,8 т.к.ед., что в расчете на одну условную голову скота составляет 26,4 ц.к.ед., или на 7,4 ц.к.ед. выше уровня 2019 года. В хозяйствах района заготовлено сена в количестве 10,6 тыс. тонн, сенажа – 37,1 тыс. тонн, силоса – 200 тыс. тонн. В целом заготовке кормов в районе уделяется большое внимание, так как основные деньги на селе – это средства, полученные от животноводства.

Отрадно, что на областном фестивале «Дожинки-2020», который проходил в Мозыре, награды по итогам уборки зерновых и зернобобовых культур получили 4 представителя Будакошелевщины, а сам район вошел в тройку лидеров в номинации за наивысший показатель по выходу зерна на 1 балло-гектар.

В ушедшем году машинно-тракторный парк сельхозпредприятий района пополнили 47 единиц техники, в том числе за счет средств областного бюджета было приобретено 4 комбайна на газомоторном топливе, 4 пресс-подборщика-обмотчика, 2 пресс-подборщика рулонных, кормоуборочный комбайн, погрузчик «АМКОДОР», 12 тракторов: 6 МТЗ-1221 и 6 МТЗ-1523, другая прицепная техника.

Промышленность

Ведущими отраслями промышленного комплекса Буда-Кошелевского района являются производство мяса, мясных полуфабрикатов и пластмассовых изделий.

На формирование индекса промышленного производства в 2020 году основное влияние оказывали пять основных промышленных предприятия: ООО «Вахавяк Плюс», СП «Амипак» — ОАО, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ОАО «Гомельлен» и ООО «ЛоджикБокс» и 4 дополнительных предприятия (РУП «Белоруснефть-Особино», ООО «Профизол», ДРСУ-184, ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат»). Из них свыше 80% в общем объеме производства промышленной продукции района занимают РУП «Белоруснефть-Особино», ООО «Вахавяк Плюс» и ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат».

По итогам 2020 года индекс промышленного производства сложился в размере 121,0% при доведенном задании 120%. Это пятый показатель среди районов области, при среднеобластном значении 99,8%.

На особом контроле райисполкома находилось выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития Буда-Кошелевского района на 2020 год: экспорта товаров и услуг, привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе, количество трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий.

Так за 2020 год организациями района экспортировано продукции на сумму свыше 55 млн. долл. США, что составило 128,6% к уровню 2019 г., при прогнозе 107%. По данному показателю район также занимает пятое место в области, при среднеобластном значении 97,5%.

Активные экспортные отгрузки осуществляли как предприятия коммунальной формы собственности, так и организации без ведомственной подчиненности, соответственно сработавшие с темпами за 2020 г. 153,8% и 108,9%. Основными экспортерами района в 2020 году являлись ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Вахавяк Плюс», СП «Амипак»-ОАО. Основными позициями отгрузки стали мясная продукция, пленка и изделия из пластмассы, картофель.

Экспорт услуг в целом по району сложился в сумме 417,8 тыс. долл. США, или 162,0% к уровню 2019 года при прогнозе 104%. По темпу роста экспорта услуг Буда-Кошелевский район опережает все районы области, среднеобластной же показатель сложился на уровне 75,4%.

Основными экспортерами услуг являются предприятия, оказывающие услуги грузоперевозок, услуги по строительным работам и сельскохозяйственные услуги, удельный вес которых в экспорте услуг по району равен 99,3%.

За 2020 год в экономику района инвестировано 109,1 млн. рублей, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ использовано – 53,2 млн. рублей; на приобретение машин, оборудования и транспортных средств – 34,7 млн. рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал к уровню 2019 года составил 169,0%. Среди районов области наш район занимает второе место по темпу роста данного показателя, при областном значении 92,5%.

В 2020 году РДСУП «Белоруснефть-Особино» завершены работы по объектам: реконструкция основной площадки № 1 в аг. Коммунар (птичники № 1,2,3,4), реконструкция инкубатория в н.п. Руденец, строительство зерносушильного комплекса. За 2020 год по данным объектам использовано более 20 млн. руб. инвестиций в основной капитал. ОАО «Гомельский химический завод» завершило строительство зерносушильного комплекса, реконструкция МТФ Папоротное филиала «Морозовичи-Агро», объем инвестиции составил 9,7 млн. руб. Также введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома (г. Буда-Кошелево, аг. Коммунар), начато строительство свинокомплекса.

Убедительные цифры

Качество экономического роста характеризуется финансовыми результатами работы экономики. За 2020 год выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) организаций района в текущих ценах составила 364,9 млн. рублей или 103,7% к 2019 году, в том числе в расчете на одного среднесписочного работающего – 64,7 тыс. рублей или 107,5% к уровню 2019 года.

За 2020 год в целом по району удалось обеспечить превышение темпа роста выручки (103,7%) над темпом роста себестоимости (101,9%).

Заработная плата

В 2020-м номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по Буда-Кошелевскому району составила 904,1 рублей (при среднеобластной 1100,1 руб.) и выросла на 15%. При росте номинальной заработной платы наблюдается и рост реальной заработной платы на 9 %.

Занятость

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по району на 1 января 2021 г. составил 0,2% к численности экономически активного населения (на 1 января 2020 года – 0,2%).

Начали предпринимательскую деятельность 11 безработных, которым из Фонда социальной защиты населения выделены безвозмездные субсидии на общую сумму 34 836,71 рублей (в 2019 году – 9 безработных). Основными видами деятельности которых стали: ремесленная деятельность, грузоперевозки, отделочные работы, розничная торговля и другие.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено в 2020 году – 21 безработный, в том числе 13 из сельской местности. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 133 человека. В целях приобщения молодежи к общественно-полезному труду, получения трудовых навыков, улучшения материального положения в период летних каникул организовывается временная занятость учащихся.

Торговля

В 2020 году принимались все меры для сохранения действующей торговой сети и ее расширения, обеспечения качественного торгового обслуживания жителей района, в том числе малых населенных пунктов. Ввод в действие трех новых торговых объектов на арендуемых площадях, возобновление двух объектов торговой сети потребительской кооперации, включение в маршруты движения автомагазинов трех населенных пунктов, где были закрылись стационарные торговые объекты, позволило удовлетворить в полном объеме потребительский спрос, обеспечить качественное торговое обслуживание жителей сельских населенных пунктов.

Задание по розничному товарообороту на 2020 год по Буда-Кошелевскому району выполнено на уровне 101,1% (или 67 млн. руб).

Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес в районе является важнейшей составляющей экономики и играет важную роль, как в создании новых рабочих мест, так и ускорении экономического роста. За 2020 год район прирос на 33 субъекта малого и среднего бизнеса. По состоянию на 01.01.2021 года в районе зарегистрирован 551 субъект, в том числе 193 микро- , малых и средних организаций и 358 индивидуальных предпринимателей.

В истекшем году на субъекты малого и среднего бизнеса приходится порядка 30 % рабочих мест в общей численности населения, занятого в экономике района. Положительную динамику демонстрируют субъекты, которые ориентированы на внешний спрос: если в 2015 году доля продукции малого и среднего бизнеса в общем экспорте составляла чуть более 40%, то по итогам 2020 года — 92 %.

По отраслевой структуре больших изменений из года в год не происходит. Наибольший удельный вес занимают юридические лица, занятые в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания – 35,2 %, в сельском хозяйстве – 32,1 %, в области производства – 9,3 %, грузоперевозок, ремонта и техобслуживания автомобилей – 7,3 %.

Также как и юридические лица малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели сосредоточены в сфере торговли и общественного питания – 38,8 %, грузоперевозками и техническим обслуживанием автомобилей занимаются 18,4 %, отделочными работами – 5,9 %.

Удельный вес малого и среднего бизнеса в промышленном производстве района в 2020 году составил 73,4 % и 46,9 % в общем объеме импортозамещающей продукции района.

За 2020 год в районе создано 16 новых предприятий (при задании 13), в том числе 8 предприятий в сфере производства (при задании 4).

Вновь созданные предприятия планируют заниматься: сельским хозяйством – 5 юридических лиц, оптовой и розничной торговлей также 5 юридических лиц, по 2 юридических лица заняты в сфере производства и общественного питания и по 1 юридическому лицу в строительстве и транспорте.

Сегодня созданы благоприятные условия для развития бизнеса в малых и средних городских поселениях, сельских населенных пунктах. Правительством Республики Беларусь принят ряд законодательных актов в поддержку малого предпринимательства, что должно положительно сказаться на создание новых производств и развитии района в целом.

Строительство

Объем строительно-монтажных работ за январь-декабрь 2020 года по району составил 53177,0 тысяч рублей или 426,9% к аналогичному периоду прошлого года. По темпу роста район занимает первое место в области.

Жилищное строительство

За 12 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 9700 кв. метров жилья, или 102,1% к годовому заданию. В том числе 3 404 кв. метров возведено индивидуальными застройщиками, что составило 106,3% от доведенного задания по индивидуальному жилищному строительству. Объём строительно-монтажных работ по индивидуальному жилищному строительству составил 4 959,0 тыс. рублей.

С использованием государственной поддержки построено и введено в эксплуатацию 8298 кв. метров жилья или 102,4 % к годовому заданию.

В соответствии с программой строительства жилья в 2020 году введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома: 60-квартирный жилой дом по ул. Совхозной в г. Буда-Кошелево, 40-квартирный жилой дом по ул. Ленина в аг. Коммунар. Реализация данной программы позволила улучшить жилищные условия 100 многодетным семьям. Так же за 12 месяцев введено в эксплуатацию 22 индивидуальных жилых дома общей площадью 2976 кв.м. 14 многодетных семей улучшили жилищные условия путем строительства индивидуальных жилых домов, 2 многодетные семьи выполнили реконструкцию собственного жилья.

Благоустройство и наведение порядка на земле.

В 2020 году по результатам инвентаризации максимально вовлечены в хозяйственный оборот неиспользуемые земли, не требующие финансовых затрат на площади 179 га земель, из них 46 га земель сельских населенных пунктов, 23 га земель, высвободившихся после раскорчевки, 80 га неэффективно используемых земель сельскохозяйственных организаций и 30 га крестьянских фермерских хозяйств.

За 2020 г. удалено древесно-кустарниковой растительности на площади 195,2 га, из них 25,55 га в результате проведения работ по мелиорации, 137,56 га на сельскохозяйственных землях и 32 га в результате раскорчевки неплодоносящих садов.

За 2020 г. в рамках выполнения работ по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 04.09.2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» в Буда-Кошелевском районе выявлено 202 пустующих и ветхих домов. За 2020 год снесено 131 пустующих и ветхих дома и снято с учета за счет проведения других мероприятий 98 домов.

В последние годы многое делается по наведению порядка на земле, случаи бесхозяйственного отношения к земельным ресурсам пока не единичны. Поэтому основная задача — чтобы каждый землепользователь ответственно и бережно относился к земельному участку, который ему предоставлен.

За прошлый год было проведено 70 проверок соблюдения земельного законодательства. Оформлено 30 протоколов и выдано 774 предписаний по устранению нарушений земельного законодательства. Сумма штрафов составила 648 рублей.

В перечень земельных участков, предоставляемых для реализации инвестиционных проектов, включены 5 земельных участков общей площадью более 11,3 га.

За истекший год продано 7 земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (новое строительство) на сумму 4433,93 рубля. Передано в аренду 2 земельных участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома на сумму 864,07 рублей. Продан с аукционных торгов в частную собственность 1 земельный участок. Сумма продаж с аукционных торгов составила 2905,19 рублей.

Здравоохранение

В 2020 году учреждением здравоохранения в условиях повышенной заболеваемости короновирусной инфекцией проводилась работа по выявлению и локализации очагов инфекции, наблюдению и лечению лиц с инфекционной патологией, проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также работа по проведению всеобщей диспансеризации, в первую очередь лиц, относящихся к группе риска высокой смертности.

Усилием межведомственного взаимодействия всех служб района, удалось добиться снижения смертности от внешних причин на 28,5% (с 35 до 25 случаев).

Проведена определенная работа по профилактике туберкулеза: за 12 месяцев 2020 года на 99,9% выполнен план-график рентгенологического обследования населения. Наблюдается снижение первичной заболеваемости туберкулезом с 61,9 на 100 тыс. населения в 2019 году до 27,5 в 2020г, т.е. на 55%. Смертность от туберкулеза в районе за 12 месяцев 2020 года составила 10,3 на 100 тыс. населения и снизилась по сравнению с 2019 годом на 40% (умерло 3 человека, в 2019 году 17,2 на 100 тыс. населения, умерло 6 человек).

В третьем квартале были возобновлены мероприятия по диспансеризации, в том числе, выезды участковых врачей общей практики на закрепленные ФАПы. По итогам проведения диспансеризации за 12 месяцев 2020 года взрослое население осмотрено 97,8%, в трудоспособном возрасте – 97,6%.

В учреждении здравоохранения проводились работы по ремонту и благоустройству объектов здравоохранения, закупке необходимого оборудования. На укрепление материально-технической базы за счет всех источников выделено 88 тыс. руб.

Всего на закупку оборудования в 2020 году направлено 70 тыс. руб. (закуплены: кардиорегистратор портативный, генератор холодного тумана, электрокардиографы, установка компрессорная, светильники смотровые, стерилизатор паровой, автомат окраски мазков крови, блоки подачи медицинских газов и др.).

Для защиты медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам приобретено средств индивидуальной защиты на сумму 443 тыс. руб.

Образование

Основными показателями качества образования являются итоговая аттестация, централизованное тестирование, олимпиадное движение, результативность участия в интеллектуальных состязаниях.

Стабильным остается количество выпускников, получивших свидетельства с отличием (2020 г.- 11 выпускников, 2019 г. – 11) и аттестаты особого образца с награждением золотой медалью (2020 — 4 выпускника; 2019 уч. г. – 4).

Свидетельства о присвоении квалификации рабочего/служащего получили 94 выпускника по профессиям: швея, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, овощевод, слесарь по ремонту автомобилей.

По итогам централизованного тестирования в рейтинге области район снизил позицию и занял 10 место, средний балл составил 56,85. В 2020 году впервые в районе получен 100-бальный сертификат по обществоведению выпускницей Коммунаровской средней школы. Данное учреждение признано победителем в областном конкурсе на лучшее учреждение общего среднего образования.

В течение 2020 года обучающимися учреждений района завоевано 156 дипломов различных степеней, из них 5 дипломов по итогам областного этапа республиканкой олимпиады по белорусскому и английскому языкам, истории, физике, трудовому обучению; 1 диплом областной учебно-исследовательской конференции «Поиск» и другие.

Наибольшее количество дипломов в копилку района завоевали воспитанники Уваровичского центра творчества: 79 дипломов, из них 37 — республиканского и международного уровня различных конкурсов и фестивалей.

Немаловажным направлением оставалось создание безопасных и комфортных условий для осуществления образовательного процесса, обеспечения здоровьесберегающих условий.

В течение года пристальное внимание уделялось организации качественного питания обучающихся, обеспечивался жесткий контроль за поставляемой продукцией, работой пищеблоков учреждений образования. Регулярно результаты мониторинга рассматривались при участии председателя районного исполнительного комитета на заседаниях Совета по питанию, районного исполнительного комитета. Проводимая работа позволила добиться 100-процентного выполнения денежный норм, а выполнения натуральных норм в диапазоне от 90 до 110 %.

В рамках Государственной программы выделены и освоены ассигнования на финансирование расходов, связанных с модернизацией, ремонтом, укреплением материально-технической базы учреждений образования района (всего – 316,7 тысяч рублей, из них на капитальный ремонт – 164,9 рублей; текущий – 151,8 тысяч рублей).

В 2020 году выполнен капитальный ремонт кровли в Кошелевском детском саду, а также в Бушевском детском саду – средней школе с элементами модернизации здания за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.

Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту Глазовской средней школы, капитальному ремонту кровли Детского сада №1 г. Буда-Кошелево, проведена корректировка документации по капитальному ремонту Чеботовичского детского сада — средней школы.

По текущему ремонту в 9 учреждениях образования выполнены работы по замене оконных блоков (Неговская базовая школа, Начальная школа г. Буда-Кошелево, Широковская средняя школа, ясли-сад «Светлячок» г. Буда-Кошелево, Октябрьский детский сад, детский сад №2, Узовский детский сад, Дошкольный центр развития ребенка, ясли – сад «Солнышко»).

Устранены замечания надзорных органов и межведомственной комиссии: дооборудованы индивидуальные полукабины в санузлах двух школ (Дуравичская СШ, Узовская СШ); в 11 учреждениях образования осуществлено обследование строительных конструкций.

За счет дополнительных источников финансирования проведены работы по выводу сигнала на пульт диспетчеризации МЧС системой «Молния» в Гимназии, по обеспечению горячим водоснабжением умывальников в приобеденных залах, санитарных узлов школ, по установке видеонаблюдения в 9 учреждениях образования.

Хозяйственным способом за счет дополнительных источников финансирования выполнен текущий ремонт санитарных узлов Неговской и Узовской школ, душевых кабин Дуравичской школы, обеденного зала в Буда-Люшевской и спортивного зала в Узовской школах, ремонт трибун стадиона Средней школы №1.

С целью укрепления материально-технической базы учреждений образования в 2020 году из бюджета направлено 15,2 тысяч рублей на приобретение спортивного, учебного и технологического оборудования, инвентаря.

Значительная работа проводилась по экономии бюджетных средств. Так, из дополнительных источников на приобретения направлено 60,8 тысяч рублей (холодильник, мебель, дверные полотна, компьютерная техника, жалюзи и др.).

Всего за 2020 год привлечено внебюджетных средств на сумму 205,1 тысяч рублей, что составило 116, 4% доведенного плана.

По итогам работы специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва «Спарта» подготовлено спортсменов – учащихся, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских разрядов 88 при плане 87, до уровня I разряда и кандидата в мастера спорта — 14 спортсменов — учащихся при плане 10.

В ходе подготовки спортивного резерва учащимися СДЮШОР «СПАРТА» в областных и республиканских соревнованиях по вольной борьбе, тяжелой атлетике, велоспорту за 2020 год завоевано 69 наград: 19 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых.

Наиболее результативными стали участия в открытом чемпионате республике Беларусь и первенстве Гомельской области памяти майора Ф.Е. Веревкина (6 наград), открытом первенстве Гомельской области по велоспорту на шоссе среди юношей и девушек (7 наград), открытом первенстве Гомельской области по велоспорту «маунтинбайку» среди юношей и девушек (7 наград), областных олимпийских днях молодежи по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек (4 награды) и других.

КДН

Проводимая работа с асоциальными гражданами через выездные заседания районного координационного совета, рабочей группы позволила обеспечить лечение от алкогольной зависимости 26 обязанных лиц. Это позволило нам снизить количество прогулов, совершаемых обязанными лицами, на 33,5%, что отразилось на увеличении возмещения расходов.

Возмещение расходов по взыскателям составило 89,3%, по отделу принудительного исполнения – 71,4% (за 2019 год – 63,2% и 65,3% соответственно). Среднеобласные показатели по взыскателям составляют 72,6%, по отделам принудительного исполнения – 70,8%.

На протяжении 2020 года всеми субъектами профилактики правонарушений проводилась работа по недопущению совершения несовершеннолетними противоправных деяний. Как результат, на территории района несовершеннолетними и при их участии совершено 4 преступления, что ниже соответствующего периода прошлого года на 42,9% (7 преступлений).

Культура

В отчетном году на проведение капитальных и текущих ремонтов выделено 1,2 млн. рублей, благодаря чему введен в эксплуатацию после продолжительного ремонта Коммунаровский Дворец культуры. В том числе ремонтные работы учреждений культуры выполненные хозяйственным способом, позволило сэкономить бюджетных средств на сумму 22 тыс. рублей.

Учащимися детских школ искусств в новом учебном году стали 506 человек, что составляет 17,4% при областном показателе 13,4% от общего количества учеников общеобразовательных учреждений района, в 2019 году – 17,0 % (503 учащихся).

В 2020 году количество поступивших в профильные учебные заведения составили 4 человека (13% от количества выпускников (при областном показателе не менее 10%).

Соцзащита

На 1 января 2021 года в районе проживает 8 781 пенсионер, 4 ветерана Великой Отечественной войны, 26 — лиц, пострадавших от последствий Великой Отечественной войны, 452 одиноких пожилых людей, 1139 инвалидов (1 и 2 группы).

Пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме. За 2020 год по отношению к 2019 году среднемесячный размер пенсии увеличился на 11,5% и на 1 января 2021 года составил 462,47 руб. (по области – 484,44 рубля).

За 2020 год из средств Фонда социальной защиты населения 336 остронуждающихся пенсионеров и инвалидов получили материальную помощь на сумму 21,6 тыс. рублей.

К празднованию 75-годовщины освобождения Победы советского народа в Великой Отечественной войне единовременную материальную помощь получили 36 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны на сумму 30,6 тыс. рублей.

Действующей системой государственных пособий в районе охвачено 1595 детей. За 2020 год выплата единовременной помощи семьям при рождении двоих и более детей составила 0,9 тыс. рублей (родилась 1 двойня).

За 2020 год принято 71 решение о назначении многодетным семьям семейного капитала, 149 – о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Обеспечена стабильная работа системы государственной адресной социальной помощи. За 2020 год ее получателями стали 1773 человека, сумма предоставленной помощи составила 943,13 тыс. рублей.

Каждый человек должен быть услышан

За 2020 год в районный исполнительный комитет поступило 283 обращения и по сравнению с 2019 годом количество обращений уменьшилось на 7 или 2,4%.

Из них письменных – 115 обращений, снижение составило 4 обращения или 3,4%. В ходе проведения личного приема граждан руководством райисполкома поступило 123 обращения, что на 6 обращений или 5,1% больше по сравнению с 2019 годом.

Гражданам предоставлена возможность направить вопросы через официальный сайт райисполкома. В 2020 году в адрес руководства райисполкома поступило 45 электронных обращений, что на 16,7% меньше к уровню прошлого года.

За отчетный период в 2 раза возросло количество повторных обращений. Следует отметить снижение количества коллективных обращений. В коллективных и повторных обращениях отражены проблемы различного характера, но в большинстве это — ремонт дорог, ремонт жилфонда, благоустройство дворовых территорий.

Решению многих вопросов на местном уровне, безусловно, способствуют объединение усилий органов местного управления и самоуправления, проводимые встречи с жителями в различных форматах.

Следует отметить активную роль депутатов районного Совета депутатов в решении вопросов жизнеобеспечения населения. За 2020 год более 20% обращений рассмотрены с их участием.

Надо не забывать, что отношение к органам государственной власти у значительной части населения во многом определяется реагированием должностных лиц на повседневные нужды и заботы людей. Поэтому районный исполнительный комитет и дальше будет держать эти вопросы под самым пристальным контролем, используя все законные средства для прекращения фактов бюрократизма и формализма и строго спрашивать с тех, кто в этом виновен.

Кадровый вопрос

Для решения вопросов обеспечения района кадрами на основании Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь и Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. №354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций» в районе уделяется значительное внимание совершенствованию системы работы органов государственного управления по формированию, развитию и эффективному использованию кадрового потенциала в различных отраслях экономики района.

Важное значение в районе отводится работе с молодыми специалистами, как основному резерву и ресурсу обеспечения отраслей района квалифицированными кадрами.

Так, в 2020 году в район прибыл 119 молодых специалистов (с высшим образованием – 55 человек (46,2%), со средним специальным образованием — 64 человек (53,8%). Из них уроженцы района – 63 человека (53%). Руководством организаций и учреждений, сельскими Советами депутатов, исполнительными комитетами, отделами и управлениями райисполкома принимаются меры по обеспечению молодых специалистов жильем, ежегодно изучаются социально-бытовые условия молодых специалистов, проводятся учебы, анкетирование, круглые столы, встречи, оказывается методическая и практическая помощь.

Приоритетные задачи

Перед нами стоят сложные задачи по обеспечению прогнозных показателей во всех отраслях. Общими усилиями мы должны продолжить поступательное развитие и обеспечить привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, выполнение доведенных показателей по внешнеэкономической деятельности, энергосбережению, розничному товарообороту. Должное внимание необходимо уделить развитию предпринимательства. Усилиями трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий в текущем году должен быть обеспечен значительный прирост валовой продукции сельского хозяйства. Все это позволит повысить благосостояние граждан нашего района.

В завершении выступления хочу в очередной раз поблагодарить депутатский корпус Буда-Кошелевского района за совместную работу и выразить уверенность на дальнейшее плодотворное взаимодействие исполнительной и представительной ветвей власти, которое будет служить на благо района.