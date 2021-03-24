Основной причиной возникновения неинфекционных заболеваний является несоблюдение норм здорового образа жизни. Среди основных причин можно выделить: высокий уровень нагрузки на нервную систему, стресс; низкую физическую активность; нерациональное питание; курение, употребление алкоголя и наркотиков.

По данным медицинской статистики, все эти факторы вносят свой вклад в сокращение продолжительности жизни человека.

Курение сокращает продолжительность жизни курильщика в среднем на 8 лет, регулярное употребление алкогольных напитков — на 10 лет, нерациональное питание (систематическое переедание, злоупотребление жирной пищей, недостаточное употребление витаминов и микроэлементов и др.) — на 10 лет, слабая двигательная активность — на 6—9 лет, стрессовая ситуация — на 10 лет.

Образ жизни человека является одним из основных факторов, влияющих на сохранение и укрепление здоровья, он составляет 50% среди других факторов (наследственность — 20%, окружающая среда — 20%, медицинское обслуживание — 10%). В отличие от других факторов образ жизни зависит только от поведения человека, а значит, 50% вашего здоровья находится в ваших руках, и личное поведение влияет на его состояние. Поэтому усвоение норм здорового образа жизни — наиболее надежный способ профилактики возникновения неинфекционных заболеваний.

При формировании здорового образа жизни необходимо учитывать ряд факторов индивидуального характера. Это прежде всего наследственность, т. е. особенности физического развития, определенные наклонности, предрасположенность к каким-то заболеваниям и другие факторы, переданные вам от родителей. Необходимо также учитывать факторы окружающей вас среды (экологические, бытовые, семейные и др.), а также ряд других, которые определяют ваши возможности по реализации замыслов и желаний.

Необходимо отметить, что жизнь требует от каждого человека умения приспосабливаться к постоянно меняющейся обстановке и регулировать в соответствии с ней свое поведение. Состояние напряжения, возникающее как ответная реакция на внешние воздействия, получило название стресс.

Отмечено, что сильный стресс является одной из главных причин возникновения неинфекционных заболеваний, так как он нарушает работу иммунных систем организма и ведет к увеличению риска возникновения различных заболеваний (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, а также болезни системы кровообращения). Таким образом, умение управлять своими эмоциями, противостоять воздействию сильного стресса, выработать в себе эмоциональную устойчивость и психологическую уравновешенность в поведении в различных жизненных ситуациях — это лучшая профилактика возникновения неинфекционных заболеваний.

Регулярно занимайтесь физкультурой и спортом. Физические упражнения оказывают положительное влияние не только на физическое состояние, но и на психику. Физические упражнения — один из лучших способов выхода из состояния сильного стресса. Даже пожилому человеку необходимы физические нагрузки оптимальные для его возраста. При недостаточной физической активности у пожилых людей развивается ожирение, болезни обмена веществ, возрастает риск сахарного диабета, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта. Стоит помнить о том, что физические нагрузки в таком возрасте должны быть дозированными и соответствовать возрасту.

Питайтесь правильно. По мнению экспертов, основой здорового образа жизни является сбалансированное, разнообразное и умеренное питание. При этом пища не должна быть слишком калорийной. Употребляйте разнообразные продукты питания. Не существует ни одного продукта питания, который мог бы обеспечить организм всеми необходимыми веществами. Поддерживайте вес в норме. Избыточный вес повышает риск возникновения повышенного кровяного давления, заболеваний сердца, сердечных приступов, диабета, некоторых типов рака и других заболеваний. Питайтесь регулярно.

Высыпайтесь. Сон играет очень важную роль в преодолении стрессов и поддержании здоровья.

Регулярное обследование – залог своевременного выявления патологий и рационального лечения. Заболевание, которое удалось выявить на ранней стадии, может легко поддаваться лечению и не перейти в хроническую форму.

Буда-Кошелевская ЦРБ