С приближением весны и установлением теплой погоды лёд на водоёмах начал таять быстрыми темпами. Однако не все граждане помнят о том, что в данный период лёд опасен и в некоторых местах настолько тонок, что не может выдержать вес человека. Данный факт не всегда принимают во внимание любители зимней рыбалки. Небезопасны игры на хрупкой глади и для ребят.

Чтобы не допустить гибели людей на водоемах, работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, общества спасения на водах и корреспондент районной газеты «Авангард» провели рейд по водоемам Будакошелёвщины и рассказали гражданам об опасностях тонкого льда.

Вблизи водоемов со взрослыми и детьми проводились профилактические беседы о недопущении выхода на тонкий лёд, использовании средств самоспасения в случае, если оказался в беде. Вручили обучающие брошюры «МЧС Беларуси: помощь рядом».

В местах скопления любителей зимней рыбалки, и где возможен выход детей на лёд, установили предупреждающие таблички «Осторожно! Тонкий лёд», «Стой! Выход на лёд опасен для жизни».