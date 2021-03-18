Являются ли плательщиками транспортного налога организации, получившие транспортное средство по договору аренды?

Согласно пункту 1 статьи 307-1 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) плательщиками транспортного налога признаются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признается лизингополучатель.

Объектом налогообложения транспортным налогом признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами или организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (пункт 1 статьи 307-2 НК).

Пунктом 12 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2002 № 1849 (далее – Положение № 1849), определено, что транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных Положением № 1849, регистрируются только за собственниками — юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, указанными в документах, подтверждающих законность приобретения (получения) транспортного средства.

Согласно пункту 17 Положения № 1849 транспортные средства, переданные физическому или юридическому лицу на основании договора лизинга, регистрируются за лизингополучателем или его обособленным подразделением.

Исходя из изложенного, плательщиками транспортного налога признаются организации-собственники транспортных средств, а также лизингополучатели.

При получении транспортного средства по договору аренды организация-арендатор транспортный налог в бюджет не уплачивает.

Являются ли плательщиками транспортного налога филиалы организаций, которым переданы транспортные средства, зарегистрированные за головной организацией?

В соответствии с пунктом 12 Положения № 1849 транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных Положением, регистрируются только за собственниками — юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, указанными в документах, подтверждающих законность приобретения (получения) транспортного средства.

Таким образом, головная организация является плательщиком транспортного налога по всем транспортным средствам, зарегистрированным за данной организаций, включая транспортные средства, переданные филиалам, исполняющим налоговые обязательства в соответствии со статьей 14 НК.

Являются ли объектом обложения тракторы, погрузчики, квадроциклы, мопеды?

Объектом налогообложения транспортным налогом признаются транспортные средства, зарегистрированные за организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (пункт 1 статьи 307-2 НК).

Перечень видов транспортных средств, не подлежащих регистрации в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, приведен в абзацах втором-семнадцатом части второй пункта 3 Положения № 1849 и включает, например, колесные тракторы (самоходные машины) и прицепы к ним, строительное оборудование и др.

Такие транспортные средства не являются объектами налогообложения транспортным налогом.

Приложением 27 к НК установлены ставки транспортного налога по конкретным видам транспортных средств. Транспортные средства, регистрируемые в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, для которых ставки транспортного налога не установлены (например, мопеды, квадроциклы), транспортным налогом также не облагаются.

По какой ставке транспортного налога облагаются полуприцепы?

В пункте 1 приложения 27 к НК установлены ставки транспортного налога для организаций по видам транспортных средств, в частности, установлены ставки этого налога для прицепов в зависимости от максимально разрешенной массы.

Согласно Правилам автомобильных перевозок грузов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №970, полуприцеп — прицеп, конструкция которого предназначена для использования с седельным тягачом и часть полной массы которого передается на седельный тягач через седельно-сцепное устройство.

Таким образом, полуприцеп является разновидностью прицепа и, следовательно, облагается транспортным налогом по ставкам, установленным для прицепов.

Применяется ли льгота, установленная подпунктом 1.1 статьи 307-3 НК, если за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении государственная пошлина уплачена не собственником транспортного средства (например, арендатором, прежним собственником)?

Подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 307-3 НК установлено, что от транспортного налога освобождаются транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Поскольку указанная льгота установлена для транспортных средств (а не в отношении плательщиков), то она действует и в случаях, когда по транспортному средству, являющемуся объектом налогообложения транспортным налогом, государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства в дорожном движении уплачена иным лицом.

У организации имеется автомобиль, по которому в 2020 году уплачена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Срок действия данного разрешения истекает в феврале 2021 года. Следует ли уплачивать авансовый платеж за 1-й квартал 2021 года по данному автомобилю?

Пунктом 8 статьи 307-7 НК установлено, что плательщики-организации за первый — третий кварталы текущего налогового периода исчисляют и уплачивают авансовые платежи. При этом авансовый платеж за первый квартал уплачивается исходя из наличия транспортных средств на 1 января текущего года.

Вместе с тем, согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 307-3, пункту 4 статьи 307-7 НК в отношении автомобиля, на который имеется действующее разрешение на допуск к участию в дорожном движении, организация вправе применить льготу, а исчисление транспортного налога начинается с месяца, следующего за месяцем , в котором истек срок действия такого разрешения.

Таким образом, поскольку на 1 января 2021 года данный автомобиль не облагается транспортным налогом, то для расчета авансового платежа за 1-й квартал 2021 года он не учитывается.

У организации на 1 января 2021 г. имеется автомобиль, по которому отсутствует действующее разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. 13 марта 2021 г. данное транспортное средство снято с учета для утилизации. Следует ли уплачивать авансовый платеж за 1-й квартал 2021 года по данному автомобилю?

Пунктом 8 статьи 307-7 НК установлено, что плательщики-организации за первый — третий кварталы текущего налогового периода исчисляют и уплачивают авансовые платежи. При этом авансовый платеж за первый квартал уплачивается исходя из наличия транспортных средств на 1 января текущего года.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 307-3 НК освобождаются от транспортного налога транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 года. При этом льгота применяется за весь период владения транспортным средством в 2021 году.

Таким образом, поскольку на момент уплаты авансового платежа за 1-й квартал 2021 г. автомобиль снят с учета, а значит, по нему применяется налоговая льгота с 1 января 2021 г., данное транспортное средство для расчета авансового платежа за 1-й квартал 2021 года не учитывается.