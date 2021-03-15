Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь.
Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами, состоящий из обложки и 32 пронумерованных страниц.
Обложка паспорта изготовлена из материала темно-синего цвета, на ней с имитацией золотого тиснения выполнены:
надписи на белорусском, русском и английском языках — «РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ», «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ», «REPUBLIC OF BELARUS»;
изображение Государственного герба Беларуси;
надписи на белорусском, русском и английском языках — «ПАШПАРТ», «ПАСПОРТ», «PASSPORT».
В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина:
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется);
фотография владельца;
число, месяц, год рождения;
место рождения;
идентификационный номер;
пол;
отметки о детях владельца паспорта, не достигших 16-летнего возраста;
отметка о вступлении в брак.
С 2012 года паспорт должен иметь каждый гражданин Беларуси, которому исполнилось 14 лет. Для выезда за границу паспорт оформляют и на детей младше 14 лет.
Паспорт выдается сроком на 10 лет.
Выдача или замена паспорта производятся в связи с:
достижением 14 лет;
окончанием срока действия;
изменением фамилии, имени, отчества;
израсходованием листов, предназначенных для виз;
изменением половой принадлежности;
непригодностью для использования;
установлением неточностей в записях;
утратой (кражей) паспорта.
Стоимость и сроки оформления паспорта:*
месяц — Br29 (одна БВ);
15 дней — Br58 (две БВ);
7 дней — Br87 (три БВ).
Без визы по белорусскому паспорту можно въехать в 75 стран**.
В рейтинге Passport Index белорусский паспорт занимает 70-е место.*
*По состоянию на 15.03.2021.
** Без визы, с получением визы по прилете или приезде, получив визу онлайн.
Источники: МВД, www.henleypassportindex.com.