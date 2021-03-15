Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь.

Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами, состоящий из обложки и 32 пронумерованных страниц.

Обложка паспорта изготовлена из материала темно-синего цвета, на ней с имитацией золотого тиснения выполнены:

надписи на белорусском, русском и английском языках — «РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ», «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ», «REPUBLIC OF BELARUS»;

изображение Государственного герба Беларуси;

надписи на белорусском, русском и английском языках — «ПАШПАРТ», «ПАСПОРТ», «PASSPORT».

В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина:

фамилия, имя, отчество (если таковое имеется);

фотография владельца;

число, месяц, год рождения;

место рождения;

идентификационный номер;

пол;

отметки о детях владельца паспорта, не достигших 16-летнего возраста;

отметка о вступлении в брак.

С 2012 года паспорт должен иметь каждый гражданин Беларуси, которому исполнилось 14 лет. Для выезда за границу паспорт оформляют и на детей младше 14 лет.

Паспорт выдается сроком на 10 лет.

Выдача или замена паспорта производятся в связи с:

достижением 14 лет;

окончанием срока действия;

изменением фамилии, имени, отчества;

израсходованием листов, предназначенных для виз;

изменением половой принадлежности;

непригодностью для использования;

установлением неточностей в записях;

утратой (кражей) паспорта.

Стоимость и сроки оформления паспорта:*

месяц — Br29 (одна БВ);

15 дней — Br58 (две БВ);

7 дней — Br87 (три БВ).

Без визы по белорусскому паспорту можно въехать в 75 стран**.

В рейтинге Passport Index белорусский паспорт занимает 70-е место.*

*По состоянию на 15.03.2021.

** Без визы, с получением визы по прилете или приезде, получив визу онлайн.

Источники: МВД, www.henleypassportindex.com.

Белта