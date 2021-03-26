Пешеходам следует помнить об ответственном поведении на дороге и постоянном самоконтроле.
Быть предельно внимательными при переходе дороги в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Переходить дорогу следует только на специально обозначенных пешеходных переходах* (зебра, тоннель) или на перекрестках.
Переходя дорогу, пешеходы:
— остановитесь на краю тротуара (не наступая на поребрик);
— внимательно посмотрите по сторонам (слева и справа), ведь машина может неожиданно выехать со двора либо вы не заметили ранее идущий автомобиль;
— убедитесь, что весь транспорт остановился.
В темное время:
обозначьте себя (светоотражающие полосы на одежде, фликер, белые предметы гардероба).
В гололед:
не переходите дорогу перед близко идущими машинами.
С детьми:
крепко держите маленьких детей за руку (они могут вырваться и побежать);
не позволяйте детям переходить дорогу держась за руки (могут потянуть друг друга за руки в разные стороны и начать метаться).
Объясняйте детям правила дорожного движения: ни в коем случае на дороге нельзя бегать, толкаться и играть.
Личный пример — самая доходчивая форма обучения.
*Пешеходный переход — участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть дороги и обозначенный дорожными знаками «Пешеходный переход» и (или) горизонтальной дорожной разметкой (Правила дорожного движения Республики Беларусь).
Источник: Госавтоинспекция.