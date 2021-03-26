Пешеходам следует помнить об ответственном поведении на дороге и постоянном самоконтроле.

Быть предельно внимательными при переходе дороги в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Переходить дорогу следует только на специально обозначенных пешеходных переходах* (зебра, тоннель) или на перекрестках.

Переходя дорогу, пешеходы:

— остановитесь на краю тротуара (не наступая на поребрик);

— внимательно посмотрите по сторонам (слева и справа), ведь машина может неожиданно выехать со двора либо вы не заметили ранее идущий автомобиль;

— убедитесь, что весь транспорт остановился.

В темное время:

обозначьте себя (светоотражающие полосы на одежде, фликер, белые предметы гардероба).

В гололед:

не переходите дорогу перед близко идущими машинами.

С детьми:

крепко держите маленьких детей за руку (они могут вырваться и побежать);

не позволяйте детям переходить дорогу держась за руки (могут потянуть друг друга за руки в разные стороны и начать метаться).

Объясняйте детям правила дорожного движения: ни в коем случае на дороге нельзя бегать, толкаться и играть.

Личный пример — самая доходчивая форма обучения.

*Пешеходный переход — участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть дороги и обозначенный дорожными знаками «Пешеходный переход» и (или) горизонтальной дорожной разметкой (Правила дорожного движения Республики Беларусь).

Источник: Госавтоинспекция.

Белта