Приятно слышать добрые вести о своих земляках, когда находишься далеко от дома. Вдвойне приятнее встретить их на чужбине. Находясь в Борисове, я встретил будакошелевца Никиту Левченко, который в настоящее время проходит срочную военную службу в 72-м гвардейском объединенном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Молодой человек осваивает профессию механика-водителя танка Т-72Б.

До армии он окончил среднюю школу №1 райцентра, потом поступил в Гомельский государственный профессиональный лицей приборостроения на электрика. После выпуска работал по специальности на одном из предприятий Гомельской области. А затем его призвали в действующую армию.

По признанию Никиты, сначала его пугала неизвестность. Но он был убежден, что свой воинский долг должен исполнить каждый мужчина. Прощаясь с родными и близкими, морально их поддерживал, сам настраивался на позитивный лад.

Вскоре он уже находился в воинской части легендарных Печей. Первые дни пребывания в армии, как и другим новобранцам, давались нелегко. Нужно было привыкнуть к дисциплине и распорядку дня, ведь все расписано по часам: зарядка, завтрак, занятия.

Парень поделился впечатлениями о своем первом полевом выходе на курсе молодого бойца:

– Я и не думал, что смогу легко справиться с армейскими трудностями, – рассказал Никита. – Бегал хорошо, стрелял из оружия, окапывался – чувствовал, что есть способности к военному делу.

А еще вождение танка, изучение устройства техники, дежурства и многие другие события заполнили солдатскую жизнь юноши. Особенно понравилось Никите в армии встречать Новый год. Он отметил, что новогодний вечер прошел по-домашнему, но только в большой солдатской семье. «А какие были впечатления от первого увольнения домой! – поделился Никита. – Очень приятно было увидеть родных: в такие минуты начинаешь ценить каждую секунду, проведенную с близкими».

В конце нашей беседы Никита признался, что положительно относится к армейской службе. Испытав на себе все тяготы военной жизни, понял, для чего приходят парни в армию. Хочу пожелать своему земляку честно и верно служить на благо нашей страны.

С уважением, Семен Кузьминков