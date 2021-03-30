Отвечая на этот риторический вопрос, гражданам приходится при этом делать выбор. Конечно, мы не имеем в виду здесь семейные праздники и торжества и другие уважительные поводы, скорее, ежедневную модель поведения, ставшую нередко и образом жизни. К сожалению, как показывает практика, всё больше выбор падает именно на первую часть вопроса.

В этом наглядно убеждаешься на следующем конкретном примере. 23 февраля текущего года суд Буда-Кошелевского района признал виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) 26-летнего жителя Гомеля по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

События разворачивались в конце октября прошлого года в ночное время на автозаправочной станции №19 в районе железнодорожного вокзала.

Гражданин А. вечером приехал в райцентр к своему знакомому. Молодые люди встретились и стали распивать спиртные напитки. Выпитого показалось мало, и они отправились на АЗС, купили еще спиртного и вернулись обратно на автостанцию для дальнейшего веселого времяпрепровождения. Там они познакомились с гражданкой К., с которой продолжили совместно употреблять алкоголь. Вскоре один из троицы ушел домой, а гражданин А. и гражданка К. употребляли спиртное уже вдвоем. Затем они отправились в туалет на АЗС, где поссорились, после чего гражданин А. стал наносить своей новой знакомой удары ножом в область туловища, шеи и конечностей. Как выяснится позже, он успел нанести не менее 8 ударов. Неизвестно, чем бы закончилось это кровопролитие, но девушке удалось вырваться и обратиться за помощью. Свидетели, увидев выбежавшую из туалета девушку без верхней одежды, в порезах, вызвали сотрудников милиции и скорую медицинскую помощь. Потерпевшая была госпитализирована в райбольницу, а мужчина был задержан. Раскладной нож, которым он наносил удары, изъят.

Как прокомментировала помощник прокурора Буда-Кошелевского района Виктория Стрижнева, именно употребление спиртных напитков стало одним из основных факторов, способствующих данному преступлению. И то, что девушка осталась жива, – счастливое стечение обстоятельств. Ведь всё вело к трагической развязке, так как в ряде эпизодов данного дела фигурирует алкоголь: сама потерпевшая в этот же день в компании употребляла пиво, ее обидчик до роковой встречи также уже был изрядно подшофе.

Как видим, в деле поставлена точка. Для гражданина это уже свершившийся факт и хороший жизненный урок. И очень хочется, чтобы этот пример поведения стал именно предостережением, а не призывом к действию.

Наталья ЛОГУНОВА