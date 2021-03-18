Структура посевных площадей:
яровой сев — 2,4 млн га,
озимый сев проведен на 1,8 млн га.
Планируется получить:
зерна — не менее 8,5 млн т,
картофеля — 1,1 млн т,
сахарной свеклы — 5 млн т,
льноволокна — 55 тыс. т,
рапса — 700 тыс. т,
овощей — более 630 тыс. т,
плодов и ягод — 170 тыс.т.
Планируется, что в посевной кампании будет задействовано более 37 тыс. механизаторов.
Имеющейся парк техники — 38,3 тыс. тракторов, в том числе:
6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов,
1,8 тыс. зерновых сеялок,
2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов,
3,3 тыс. комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов,
9,2 тыс. машин для внесения твердых органических и твердых минеральных удобрений и другая необходимая техника.
Перед аграриями стоит задача обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства — 102,8%, в том числе в растениеводстве — 101,4%.
Источник: Минсельхозпрод Беларуси.