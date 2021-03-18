Структура посевных площадей:

яровой сев — 2,4 млн га,

озимый сев проведен на 1,8 млн га.

Планируется получить:

зерна — не менее 8,5 млн т,

картофеля — 1,1 млн т,

сахарной свеклы — 5 млн т,

льноволокна — 55 тыс. т,

рапса — 700 тыс. т,

овощей — более 630 тыс. т,

плодов и ягод — 170 тыс.т.

Планируется, что в посевной кампании будет задействовано более 37 тыс. механизаторов.

Имеющейся парк техники — 38,3 тыс. тракторов, в том числе:

6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов,

1,8 тыс. зерновых сеялок,

2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов,

3,3 тыс. комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов,

9,2 тыс. машин для внесения твердых органических и твердых минеральных удобрений и другая необходимая техника.

Перед аграриями стоит задача обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства — 102,8%, в том числе в растениеводстве — 101,4%.

Источник: Минсельхозпрод Беларуси.

Белта